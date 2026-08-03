Accidentes

Muere Menor de 14 Años Atropellado en Colonia Lomas del Refugio de Saltillo

Uno de los menores atropellados en la colonia Lomas del Refugio, murió mientras recibía atención médica en Saltillo

Uno de los menores atropellados en la colonia Lomas del Refugio, murió mientras recibía atención médica en SaltilloUn menor de 14 años muere después de ser atropellado en Lomas del Refugio. Foto: N+

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Un menor de 14 años muere después de ser atropellado en Lomas del Refugio

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