La tragedia que comenzó la noche del 1 de agosto del 2026 en la colonia Lomas del Refugio cobró una víctima fatal. Un menor de 14 años murió mientras recibía atención médica en la Clínica 1 del IMSS, debido a la gravedad de las lesiones que sufrió tras el accidente.

El menor viajaba en una motocicleta junto a otro adolescente cuando ambos fueron presuntamente embestidos de manera deliberada por una camioneta color azul sobre el bulevar Teodoro Sánchez Dávila. Después del fuerte impacto, el conductor huyó del lugar, dejando a los dos menores gravemente lesionados.

De manera extraoficial trascendió que las autoridades ya detuvieron al presunto responsable y aseguraron la camioneta involucrada, la cual será integrada a las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos. En tanto, el otro adolescente permanece hospitalizado y su estado de salud es reportado como delicado debido a las lesiones de gravedad que presenta.

Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar las circunstancias del caso y deslindar las responsabilidades correspondientes.