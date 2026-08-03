Accidentes

Mueren Ahogados un Adolescente y un Hombre en una Presa de San Miguel de Allende en Guanajuato

Un hombre de 35 años y un menor de 17 años fueron encontrados sin vida, dentro de la presa de Jalpa, ubicada en San Miguel de Allende, elementos de emergencias recuperaron los cuerpos.

Mueren Ahogados un Adolescente y un Hombre en la Presa de Jalpa en San Miguel de Allende.Mueren Ahogados un Adolescente y un Hombre en la Presa de Jalpa en San Miguel de Allende. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante suceso en Guanajuato: un joven de 17 años y un hombre de 35 pierden la vida en la presa de Jalpa. Conoce los detalles de esta tragedia.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+