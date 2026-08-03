Mueren Ahogados un Adolescente y un Hombre en una Presa de San Miguel de Allende en Guanajuato

El pasado domingo 2 de agosto se registró un incidente en La Presa de Jalpa en San Miguel de Allende, con un menor de 17 años y un hombre de 35 fueron las víctimas.

El adolescente y el hombre, aparentemente se me dieron a nadar a la presa, pero después de varios minutos se les perdió el rastro.

Las víctimas se sumergieron y ya no salieron con vida

Personas que se encontraban en el lugar comenzaron a buscarlos pero al no tener resultados positivos, pidieron el apoyo de las autoridades.

Tras la llamada al 911, llegaron al lugar elementos de diversas corporaciones como, Bomberos, Protección Civil, Policías Municipales y Paramédicos.

Hombre y Menor Fallecen Ahogados en la Presa de Jalpa en San Miguel de Allende. Foto N+

Por más de dos horas estuvieron buscando los cuerpos de las víctimas, siendo localizados ya por la noche.

Se desconocen las identidades de las personas fallecidas

La zona tuvo que ser resguardada y acordonada para que se pudieran llevar a cabo los trabajos de recuperación de los cuerpos. Personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, arribaron al lugar para indagar sobre los hechos y abrir una carpeta de investigación.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Asesinato de Hermanas Denisse y Dinorah: Exigen a EUA Entregar a Presuntos Homicidas

Los cuerpos de las víctimas fueron levantados por elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO), quienes los llevaron a un anfiteatro para practicarles la autopsia de ley.