Infantino Busca Respaldo de Trump Tras el Colapso de la Venta de los Derechos del Mundial

Gianni Infantino, presidente de la FIFA (Federación Internacional de Futbol Asociación), buscó el respaldo de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, luego de que fracasara su plan para vender una participación en los derechos comerciales del Mundial, según reportó el lunes The New York Post citando fuentes familiarizadas con el asunto.

El diario neoyorquino agregó que Infantino intentó comunicarse en repetidas ocasiones, sin éxito, con Trump desde que la propuesta fue descartada.

The New York Post indicó que Infantino programó conversaciones privadas con el secretario de Estado, Marco Rubio, y que dos fuentes confirmaron que el presidente de la FIFA sostendría una llamada con el diplomático estadounidense poco después de las 9 de la mañana, hora del Este.

La UEFA advierte con acciones legales por el plan

La UEFA (Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol), organismo rector del fútbol europeo, notificó a la FIFA que evalúa emprender acciones legales por el plan de Infantino para vender una participación en las ganancias futuras del Mundial a inversores privados, entre ellos la firma neoyorquina de Joshua Kushner. La notificación llegó mediante una carta fechada el viernes y enviada por el bufete Dechert, con sede en Nueva York, la cual fue vista el lunes por The Associated Press.

La carta advirtió a la FIFA que no debe destruirse ninguna posible prueba y nombró a 18 ejecutivos del organismo a quienes se les debe conservar datos, documentos y mensajes electrónicos.

"La UEFA les notifica formalmente que cualquier destrucción, eliminación, alteración, ocultamiento o pérdida de materiales relevantes tras la recepción de esta notificación —o tras cualquier fecha anterior en la que ustedes fueran, o razonablemente debieran haber sido, conscientes de que se preveían procedimientos— puede constituir destrucción de pruebas", señala la carta.

Andrew J. Levander, abogado de la UEFA, escribió que los procedimientos legales "son razonablemente previsibles", al citar la convicción de actores del fútbol de que el plan era "fundamentalmente incompatible con la gobernanza adecuada del fútbol".

Lo que hay que recordar del plan descartado

La FIFA buscaba obtener hasta 4 mil 200 millones de dólares de inversores privados.

La oferta era por una participación cercana al 20% en una nueva entidad, la escisión FFE (FIFA Forward Enterprise), valorada por la FIFA en 20 mil millones de dólares.

La escisión habría tomado el control de operaciones comerciales y de torneos como el Mundial.

El plan ofrecía a las 211 federaciones miembro pagos únicos de 20 millones de dólares cada una, con plazo hasta mediados de septiembre.

Oposición dividida entre confederaciones

La UEFA encabezó el rechazo al plan: sus 55 federaciones miembro se reunieron el jueves para acordar el boicot a todos los eventos y competiciones de la FIFA mientras la propuesta estuviera vigente. La Confederación Asiática de Fútbol y la CONCACAF (Confederación de Fútbol Asociación de Norte, Centroamérica y el Caribe) también emitieron declaraciones para oponerse a la iniciativa.

Kevin Lamour, director de operaciones de la FIFA, señaló en un comunicado enviado el viernes a la AP que el plan fue el proyecto de un solo hombre y que el personal se sintió engañado por Infantino.

El respaldo a Infantino se mantiene con mayor fuerza en África, mientras que la CONMEBOL (Confederación Sudamericana de Fútbol) confía en él para ampliar el Mundial de 2030 a 64 equipos desde 48, lo que daría más partidos como anfitriones a Argentina, Uruguay y Paraguay.

La reelección de Infantino, en la mira

El giro llega dos semanas después de que Infantino dejara Nueva York tras la final del Mundial con la reelección aparentemente asegurada, sin oposición, para marzo próximo, en lo que sería su cuarto y último mandato hasta 2031. La FIFA había reportado durante el Mundial que Infantino obtuvo cartas de apoyo comprometidas de alrededor de 200 de las 211 federaciones miembro; esas cartas ahora estarían siendo retiradas en Europa, y Gales fue la primera federación en anunciar su cambio de postura.

La fecha límite para presentar candidaturas a la presidencia de la FIFA es el 18 de noviembre, para una elección cuatro meses después en Marruecos, uno de los aliados más firmes de Infantino y coanfitrión del Mundial 2030 junto con España y Portugal.

Con información de Reuters y AP.

CT