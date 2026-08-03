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Infantino Busca Respaldo de Trump Tras el Colapso de la Venta de los Derechos del Mundial

Gianni Infantino buscó el respaldo de Donald Trump tras el fracaso de su plan para vender derechos comerciales del Mundial, mientras la UEFA amenaza con acciones legales

Infantino Busca Respaldo de Trump Tras Colapso de Venta de Derechos del MundialEl presidente de EUA, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante la entrega del trofeo tras el partido. Foto: Reuters / Archivo

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