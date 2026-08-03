¿Cuál Es el Siguiente Posible Huracán que se Espera en México? Ya Van 9 Tormentas Tropicales

La actividad ciclónica continúa muy intensa este 2026 —principalmente en el océano Pacífico— pues hasta el momento se han formado nueve ciclones tropicales, la mayoría tormentas y solo dos huracanes.

En este panorama, aquí en N+ te informamos cuál es el siguiente ciclón que se espera en México, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

¿Cuáles tormentas y huracanes se han formado?

En lo que va de la actual temporada de ciclones tropicales 2026, se han formado siete sistemas con nombre en el Pacífico y únicamente dos en el Atlántico:

Pacífico : Tormentas tropicales Amanda, Boris, Cristina, Douglas y Elida; así como los huracanes Fausto y Genevieve .

Atlántico: Tormentas tropicales Arthur y Bertha.

Sobre este tema, el Centro Nacional de Huracanes indicó que la actividad de ciclones tropicales en el Atlántico sigue siendo baja al comenzar agosto, con la Energía Ciclónica Acumulada (ACE) aproximadamente un 75% por debajo de lo normal para este punto de la temporada.

“Aunque no se esperan ciclones tropicales durante la próxima semana, agosto suele marcar una transición hacia un aumento de la actividad en toda la cuenca. Un comienzo tranquilo de la temporada no significa que podamos bajar la guardia”, alertó el organismo en redes sociales.

¿Cuál es el siguiente ciclón que se espera?

De acuerdo con los pronósticos del SMN, en el océano Pacífico el siguiente ciclón tropical que se espera llevará por nombre Hernan, y en el Atlántico será Cristobal.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que en esta temporada se esperan en el Pacífico entre 18 y 21 sistemas con nombre; y en el Atlántico, entre 11 y 15.

La temporada de ciclones comenzó el 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico; en ambos litorales terminará el 30 de noviembre de 2026.

Los nombres de los ciclones en el Pacífico son: Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Fausto, Genevive, Hernan, Iselle, Julio, Karina, Lowell, Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda, Zeke.

Los nombres en el Atlántico son: Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky, Wilfred.

Los huracanes y sus categorías

Los huracanes se clasifican en categorías del 1 al 5, según la intensidad de sus vientos y los efectos que provocan. La 5 es la categoría de mayor intensidad de la escala Saffir-Simpson.

Las partes principales de un huracán son el ojo, la pared del ojo y las bandas nubosas:

Ojo : Es la zona central de huracán que tiene vientos más débiles y menor nubosidad

Pared del ojo : Es la región con nubes densas y vientos más intensos

Bandas nubosas: Son las estructuras en forma de espiral que rodean el ojo

Las cinco categorías de los huracanes son las siguientes; cuando llegan a la categoría 3 o superior se consideran huracanes mayores y pueden causar daños devastadores.

Categoría 1: Vientos de 119-153 km/h

Categoría 2: Vientos de 154-177 km/h

Categoría 3: Vientos de 178-208 km/h

Categoría 4: Vientos de 209-251 km/h

Categoría 5: Vientos mayores a 252 km/h

SPB