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¿Cuál Es el Siguiente Posible Huracán que se Espera en México? Ya Van 9 Tormentas Tropicales

Conoce aquí más detalles de la temporada de ciclones tropicales 2026: Cuántos se han formado y cuáles faltan

Afectaciones en Acapulco, Guerrero, por la tormenta Raymond en octubre de 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoAfectaciones en Acapulco, Guerrero, por la tormenta Raymond en octubre de 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Conoce los nombres de los próximos ciclones en México. La actividad ciclónica 2026 es intensa. ¿Qué esperar en el Pacífico y Atlántico? Infórmate aquí.

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