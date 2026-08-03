¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León para Hoy Lunes 3 de Agosto de 2026? Pronóstico del Tiempo

Un Frente Frío que se extendía desde los Grandes Lagos, al norte de los Estados Unidos, alcanzó a tocar la frontera noreste de México, provocando el choque de aire frío con el aire caliente propio de la temporada, además de la entrada de humedad del Golfo de México. Estas condiciones impactaron al noreste del país en forma de tormentas, algunas de ellas fuertes, que provocaron una importante bajada de agua en el municipio de Santa Catarina.

Los efectos de un Frente Frío durante días de intenso calor son el desarrollo de tormentas, fuertes rachas de viento y un cambio súbito en las temperaturas. Todas estas condiciones estuvieron presentes durante la jornada de ayer.

Frente Frío en México

Para hoy y mañana, el Frente Frío se ha desplazado hacia el sureste de los Estados Unidos y permanecerá sobre el noreste de México. Además, un Canal de Baja Presión podría generar algunas lluvias de menor intensidad después del mediodía.

Este lunes, la zona metropolitana de Monterrey amaneció con temperaturas de entre 25 °C y 27 °C, cielo medio nublado en algunos sectores y Aceptable calidad del aire en 3 estaciones de monitoreo. Las 12 estaciones restantes reportan Buena calidad del aire, de acuerdo con el reporte de las 8:00 de la mañana.

A lo largo de la semana, a partir del miércoles, se esperan temperaturas cercanas a los 35 °C, con menores probabilidades de lluvia, por debajo del 25 %. La presencia de humedad ayudará a que las temperaturas se moderen ligeramente durante el periodo de Canícula.