Desaparecen 2 Menores Más en Jalisco; Ahora Buscan a Héctor y Bruno, Presuntamente Reclutados

Familiares y amigos de Héctor y Bruno, bloquearon la avenida Adolf Horn para exigir su regreso. Los menores, de 15 años, desaparecieron juntos el 17 de julio en Lomas del Mirador, Tlajomulco.

Lo último que supieron de ellos fue a través de un mensaje, donde indicaron que estarían bien y que regresarían pronto. Sus familiares temen que estén realizando trabajos ilícitos relacionados con una célula criminal.

“Algunos amiguitos [....] dicen que pues les ofrecieron una oferta de trabajo, que ya les habían como mencionado eso, entonces pues pensamos que por eso se fueron juntos”, dijo Viridiana González, madre de Bruno.

El día que desaparecieron, de acuerdo con Viridiana, le llegó un mensaje a las 12:00 de la noche, donde los jóvenes les pedían no preocuparse.

Esto se sabe de los desaparecidos

Héctor trabaja en una purificadora de agua, mientras que Bruno estudia la preparatoria.

Su madre menciona que pasa los días buscándolo y tratando de obtener información acerca de su paradero.Su presentimiento le indica que los jóvenes se encuentran bien, sin embargo, la angustia la consume conforme avanzan las horas.

Este domingo familiares y amigos mantuvieron cerrada la avenida Adolf Horn a la altura del fraccionamiento Los Cantaros exigiendo su regreso.

“Estoy pidiendo todos los días por él, sus hermanos lo necesitan [...] mi hijo no es malo, su familia lo necesita, que lo extrañamos en casa”, agregó Viridiana González.

Por la desaparición de ambos jóvenes la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco ya emitió fichas con sus domicilios, nombres y señas particulares.