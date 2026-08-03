Desaparecidos

Desaparecen 2 Menores Más en Jalisco; Ahora Buscan a Héctor y Bruno, Presuntamente Reclutados

Los menores fueron vistos por última vez en Tlajomulco; sus seres queridos esperan que regresen pronto a casa, sanos y salvos.

Menores desaparecidos Tlajomulco, JaliscoBruno y Héctor desaparecieron juntos en Tlajomulco. Foto: Viridiana González

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Desaparecen Héctor y Bruno en Tlajomulco. Familias bloquean avenida en busca de respuestas. ¿Qué sucedió con los menores de 15 años? Conoce más sobre este caso urgente.

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