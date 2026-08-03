Seguridad

Exelemento de la Fuerza Civil es Identificado como Víctima de Ataque Armado en Veracruz

Autoridades dieron a conocer la identidad de la víctima que resultó lesionada en un ataque armado en Amatlán de los Reyes en la región centro de Veracruz.

Operativo de seguridad por ataque armado en negocio de micheladas en Amatlán, VeracruzOperativo de seguridad por ataque armado en negocio de micheladas en Amatlán, Veracruz. Foto: N+

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Exelemento de la Fuerza Civil, conocido como 'El Munrra', fue baleado en un ataque armado en Amatlán, Veracruz. Las autoridades investigan el suceso.

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