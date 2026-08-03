Exelemento de la Fuerza Civil es Identificado como Víctima de Ataque Armado en Veracruz

En las últimas horas se dio a conocer la identidad de la víctima que sufrió un ataque armado y que resultó con diversas lesiones por los hechos ocurridos en un establecimiento de bebidas ubicado en el municipio de Amatlán durante este fin de semana en la zona de las Altas Montañas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Ataque Armado en la Autopista Cuernavaca-Acapulco Movilizó a Fuerzas de Seguridad

Se informó que se trató de un exelemento de la extinta Fuerza Civil, quien fue baleado durante un ataque armado registrado la tarde del pasado domingo 2 de agosto al interior de las instalaciones de un negocio de micheladas, ubicado en la comunidad de San Rafael Río Seco perteneciente al municipio de Amatlán de los Reyes en la región centro del estado de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados llegaron al establecimiento comercial ubicado sobre la calle Tomás Hernández, entre las avenidas Fidencio Ruiz y Francisco Muñoz, y abrieron fuego contra el hombre identificado como Abi ’N’, alias ‘El Munrra’, para después escapar con rumbo desconocido.

Lesionado fue llevado al hospital por sus familiares

El lesionado fue auxiliado por sus familiares, quienes lo trasladaron de inmediato al Hospital General Córdoba-Yanga, donde permanece bajo atención médica en estado reservado de salud.

instancias de seguridad implementaron un operativo en la zona, mientras personal de la Policía Ministerial y Servicios Periciales realizaron las investigaciones correspondientes que les ayudaran a recabar datos e indicios que ayuden a esclarecer este hecho violento.

Es importante destacar que hasta el momento las autoridades no han reportado personas detenidas vinculadas a este suceso, y la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con él o los agresores que cometieron este ataque que dejó como saldo una persona lesionada por impactos de proyectil de arma de fuego.