Conductor Huye Tras Chocar Contra Muros de Contención en Ciudad Juárez

La madrugada del lunes 3 de agosto, un hombre protagonizó un accidente vial en el puente conocido como “Las Sandías”, en Ciudad Juárez, luego de perder el control del vehículo que conducía.

Según las primeras versiones, un vehículo color blanco circulaba a exceso de velocidad sobre la avenida Rafael Pérez Serna. Al subir por el puente de Las Sandías, el conductor perdió el control del automóvil e impactó contra los muros de contención laterales derechos, para posteriormente salir proyectado y chocar contra los muros del lado contrario.

Tras el accidente, el conductor abandonó el vehículo y huyó del lugar, sin que hasta el momento se haya informado sobre su identidad o paradero.

Seguridad Vial Realizó el Peritaje Correspondiente

Agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron al sitio luego de un llamado al número de emergencias 911 realizado por conductores que circulaban por la zona.

Al llegar, localizaron el automóvil con el cofre hacia arriba y sin indicios del responsable, por lo que realizaron el peritaje correspondiente y aseguraron la unidad.