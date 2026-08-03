Accidentes

Conductor Huye Tras Chocar Contra Muros de Contención en Ciudad Juárez

Un hombre perdió el control de su vehículo sobre la avenida Rafael Pérez Serna y se impactó contra los muros de contención de un puente; posteriormente huyó del lugar.

Seguridad Vial realizó el peritaje correspondienteSeguridad Vial realizó el peritaje correspondiente. Foto: N+

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