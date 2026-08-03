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PEMEX Anuncia que se Concretó el Cierre de Pozo Krem-1 en Las Choapas, al Sur de Veracruz

A casi cinco meses de la contingencia en el pozo Krem-1 del municipio de Las Chapas, PEMEX informó que se concretó el cierre del pozo y que ya no presenta flujo en su superficie.

PEMEX Anuncia que se Concretó el Cierre de Pozo Krem-1 en Las Choapas, al Sur de VeracruzTras casi cinco meses de contingencia, la dependencia informó que se mantiene controlada la situación. Foto: N+

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Tras meses de espera, PEMEX anuncia el cierre del pozo Krem-1 en Veracruz. Continúa el diálogo con comunidades afectadas y el programa de compensación. ¿Cómo impacta esto en la región?

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