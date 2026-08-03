PEMEX Anuncia que se Concretó el Cierre de Pozo Krem-1 en Las Choapas, al Sur de Veracruz

A través de un comunicado este domingo, Petróleos Mexicanos informó que, como resultado de trabajos técnicos especializados y el despliegue de equipos de control, se concretó el cierre del pozo Krem-1, el cual ya no presenta flujo en superficie.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Estas son las Afectaciones por el Pozo Krem 1 Las Choapas; Habitantes Reportan Daños

La dependencia informó que con esto concluye la etapa principal de atención a la contingencia en la zona del pozo y que se dará continuidad, en las zonas aledañas, al programa integral de saneamiento ambiental y de compensación y reparación de daños específicos.

🔖 Tarjeta Informativa | Pemex concluye cierre del Pozo Krem-1 e intensifica acciones de restauración y apoyo social en Las Choapas.

🔗 https://t.co/c6tsouHBz9 pic.twitter.com/f6bizyNtno — Petróleos Mexicanos (@Pemex) August 2, 2026

Dieron a conocer que se mantiene la coordinación con las autoridades correspondientes y el diálogo permanente con las comunidades de la zona que se vio afectada tras esta contingencia. Asimismo, indicó que mantendrá el despliegue de servicios médicos y odontológicos a través de sus Unidades Médicas Móviles.

La dependencia mencionó que continuarán brindando atención de manera ininterrumpida a más de 45 comunidades y que el Programa de Atención de Afectaciones continúa con las brigadas en campo para la integración de expedientes y el mapeo de daños por zonas, con el fin de brindar una respuesta ordenada a cada caso.

Habitantes bloquearon acceso a pozo Krem-1 por afectaciones

Durante la mañana del pasado lunes 27 de julio, habitantes de las comunidades de La Guadalupe-El Jabón y de localidades cercanas bloquearon el acceso vehicular a unidades de Petróleos Mexicanos y empresas contratistas.

Esto en protesta por la falta de respuesta a las afectaciones ocasionadas por el incendio del pozo Krem-1. Los inconformes exigen que la empresa atienda y pague los daños registrados en pastizales, así como la muerte de animales.

Aseguran que las pérdidas permanecen sin ser indemnizadas desde el pasado cinco de marzo. Indican que la dependencia no ha presentado una propuesta concreta para resarcir las afectaciones presentadas en dicha zona. Posteriormente, los afectados retiraron el bloqueo.