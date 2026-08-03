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Carlos del Campo: ¿De Qué Murió el Actor de Doblaje que Dio Voz a Slinky y C-3PO en Español?

Carlos del Campo, voz de Slinky en Toy Story y C-3PO en Star Wars, murió a los 68 años. Esto es lo que se sabe sobre la causa de su muerte.

carlos-del-campo-de-que-murio-voz-slinky-c3poFoto: Instagram Carlos del Campo

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El doblaje mexicano pierde a una leyenda: Carlos del Campo, voz de Slinky y C-3PO, murió a los 68 años. Conoce su historia y legado.

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