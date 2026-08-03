Carlos del Campo: ¿De Qué Murió el Actor de Doblaje que Dio Voz a Slinky y C-3PO en Español?

El doblaje mexicano está de luto. Carlos Nicolás Ramos del Campo, actor que prestó su voz al doblaje en español latino de Slinky en Toy Story y de C-3PO en Star Wars, falleció el domingo 2 de agosto a los 68 años.

¿De qué murió Carlos del Campo?

Ni su familia ni los medios especializados han dado a conocer el motivo del fallecimiento. Lo único que se sabe es que, desde principios de 2026, el actor atravesaba problemas de salud que decidió mantener en privado. Esa situación lo llevó a alejarse gradualmente de las cabinas de grabación hasta retirarse por completo en 2025, lo que también explicó su ausencia en Toy Story 5, donde no pudo completar el doblaje de Slinky pese a haber grabado el tráiler de la cinta.

El mensaje de despedida de su familia

Sus hijos, Abril y Carlos Ramos, junto con su esposa, Doris Vargas, compartieron un comunicado en redes sociales:

"Con profunda tristeza informamos sobre el fallecimiento de nuestro padre Carlos Nicolás Ramos del Campo. Te amamos."

¿Quién era Carlos del Campo?

Carlos del Campo nació el 30 de diciembre de 1957 en Ojinaga, Chihuahua, Del Campo construyó una carrera de más de 30 años en el doblaje en español latino. Comenzó en televisión y teatro a finales de los años setenta, antes de consolidarse como una de las voces más reconocidas de la industria.

Entre sus personajes más recordados están:

Slinky en la saga Toy Story

C-3PO en Star Wars

Peter Pettigrew (Colagusano) en Harry Potter

Tywin Lannister en Game of Thrones

Gin Ichimaru en Bleach

Director Kuno en Ranma ½

Bulk en Power Rangers

Watari en Death Note

Saga de Géminis en Los Caballeros del Zodiaco

Baraka en Mortal Kombat 11 y Mortal Kombat 1

Randy Marsh en el doblaje mexicano de South Park

Don Carlton en Monsters University

También participó en videojuegos como Star Wars, Assassin's Creed y Disney Infinity, y se desempeñó como director de doblaje, locutor y cantante en producciones animadas de Disney. Uno de sus últimos trabajos registrados fue una locución comercial para una marca de refresco en 2025.

Carlos Segundo, voz de Woody en las dos primeras películas de Toy Story, escribió en Instagram a nombre del programa Toonlandya: "Lamentamos profundamente el fallecimiento del actor. Una estrella que seguirá brillando en el cielo." La Asociación Multinacional de Artistas de la Voz también recordó su trayectoria y "el particular timbre" que marcó a generaciones de espectadores.