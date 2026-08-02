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La Casa de los Famosos 2026: ¿Quiénes Son Los Hijos de Yahir y Quién Es Su Pareja Actual?

El cantante y actor llegó a La Casa de los Famosos México tras una trayectoria sólida. Su vida personal ha estado marcada por la relación con sus hijos y una pareja alejada de los reflectores.

Yahir en uno de sus conciertos en Campeche. Foto: CuartoscuroYahir en uno de sus conciertos en Campeche. Foto: Cuartoscuro

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La Casa de los Famosos 2026 revela el lado personal de Yahir: su lucha junto a su hijo Tristán y su vida con Cristina Lliteras. Descubre más sobre el artista.

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