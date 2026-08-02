La Casa de los Famosos 2026: ¿Quiénes Son Los Hijos de Yahir y Quién Es Su Pareja Actual?

Con una carrera que lo ha llevado de los escenarios musicales a la televisión, Yahir inicia una nueva etapa dentro de La Casa de los Famosos México 2026, donde el público podrá conocer una faceta distinta del cantante: la del hombre detrás del artista y la historia personal que ha construido fuera de las cámaras.

A lo largo de los años, el intérprete ha mantenido una presencia constante en el entretenimiento mexicano, pero también ha vivido momentos que han marcado su vida familiar. Entre ellos destaca su experiencia como padre, una faceta que en distintas ocasiones ha compartido con sus seguidores.

Yahir tiene dos hijos: Tristán e Ian. El mayor, Tristán, ha sido parte de una de las etapas más difíciles para el cantante debido a los problemas de adicción que enfrentó. El artista ha hablado sobre el proceso que vivió junto a su hijo y sobre la preocupación que sintió al verlo atravesar una lucha contra las drogas.

El cantante ha contado que acompañar a Tristán representó un reto personal y familiar, pues tuvo que aprender a apoyarlo durante un periodo complicado. Aunque ha reconocido que fue una experiencia dolorosa, también ha señalado la importancia de mantenerse cerca de su hijo y respetar su propio proceso.

El más pequeño

Por otra parte, Ian es hijo de Yahir y Cristina Lliteras, actual pareja del cantante. A diferencia de Tristán, quien ha estado bajo la atención pública por los momentos difíciles que enfrentó, Ian ha llevado una vida más alejada de los reflectores junto a sus padres, aunque ha tenido apariciones públicas como en Juego de Voces.

Además de su papel como padre, Yahir mantiene una relación con Cristina Lliteras, una persona que no pertenece al medio artístico y que ha elegido mantenerse fuera de la exposición pública. La pareja lleva aproximadamente 10 años de relación y ha construido su historia lejos de las cámaras.

Ahora, con su participación en La Casa de los Famosos México 2026, Yahir se enfrenta a un nuevo reto frente a las cámaras. Más allá de su trayectoria musical, su paso por el reality permitirá que la audiencia conozca parte de la historia personal de un artista que también ha enfrentado desafíos como padre y pareja.