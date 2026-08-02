México Empata con República Dominicana en los Juegos Centroamericanos; ¿Aún Puede Ganar Medalla?

La Selección Mexicana Sub-23 empató 1-1 ante República Dominicana en la segunda fecha de la fase de grupos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. El partido disputado en el el Estadio Moca 85, acabó igualado pese a que el conjunto mexicano falló un penal y tuvo que venir de atrás para evitar la derrota.

#Sub23 | Empatamos ante el cuadro local en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. 🇩🇴🆚🇲🇽



Con este resultado sumamos cuatro puntos en el torneo hasta el momento.



Siguiente rival: Guatemala.https://t.co/ijrhgVMsQW 📰#JCC2026 💚🤍❤️ | @ATTMx pic.twitter.com/pmzFwWC5pG — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) August 2, 2026

Al inicio del partido, el conjunto local se fue al frente. Una jugada por parte del conjunto local al minuto 18, terminó abriendo el marcador. El anotador fue Javier Roces, para los dominicanos. En el cierre de la primera parte, México tuvo una penal a favor. Sin embargo, el cobro realizado por Octavio Vázquez pasó por un costado.

Fue hasta el minuto 77 que llegó el empate de México, cuando luego de un buen centro, Jonathan Pérez pegó el cabezazo para mandar el esférico al fondo de la red. Con ese gol, el equipo mexicano evitó la derrota y se mantiene invicto por segundo partido consecutivo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El siguiente compromiso de la Selección Méxicana Sub-23 es el próximo lunes 3 de agosto ante el conjunto de Guatemala.

¿México aún puede ganar medalla en el futbol de los Juegos Centroamericanos?

A pesar de no haber podido vencer a República Dominicana, México mantiene viva la esperanza de ganar medalla en el futbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. La Selección Sub-23 suma 4 puntos y, en caso de ganar su partido contra Guatemala, se clasificará a las semifinales del torneo, en donde buscará colgarse una presea.

Recordemos que bajo el formato actual, los dos mejores equipos de ambos grupos avanzan directo a semifinales. Los ganadores se meten a la final, para disputar el oro y la plata, mientras que en el partido por el tercer lugar se jugará la medalla de bronce.

DB