Deportes

México Empata con República Dominicana en los Juegos Centroamericanos; ¿Aún Puede Ganar Medalla?

La Selección Mexicana Sub-23 igualó con los anfitriones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026; esto es lo que necesitan para pelear por las medallas

Selección de México Sub-23 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026Foto: X (@miseleccionsubs)
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+