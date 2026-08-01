¿Vozinha Llegará a la Liga MX? Este es el Club Mexicano Interesado en el Portero de Cabo Verde

Vozinha, portero de la selección de Cabo verde durante el Mundial 2026, fue una de las grandes revelaciones de aquel torneo. El guardameta de 40 años de edad sorprendió al mundo con actuaciones de gran nivel ante los dos equipos que llegaron a la final: España y Argentina. Sus atajadas en la escuadra caboverdiana lo posicionaron como una de las estrellas del certamen, siendo elegido por los aficionados para integrar el once ideal del Mundial.

Tras brillar en la Copa del Mundo, Vozinha despertó el interés de variops equipos y se reportó que había llegado a un acuerdo con el club chileno Colo-Colo, el cual incluso anunció su llegada a través de sus redes oficiales. Sin embargo, Vozinha aún no ha reportado con el equipo chileno debido a un tema salarial, pues no le estarían respetando lo prometido de acuerdo con la reportera de TUDN, Zaritzi Sosa.

En ese sentido, el medio chileno Radio ADN, reporta que el portero caboverdiano aceptó una oferta de casi 50 mil dólares mensuales para llegar a Colo-Colo, unos 600 mil dólares anuales, siendo el mejor contrato de su carrera. En su club anterior, el Chaves de Portugal, habría ganado unos 6 mil 800 dólares al mes.

¿Vozinha llegará a la Liga MX?

De acuerdo con Zaritzi Sosa, de TUDN, los Gallos Blancos de Querétaro le ofrecen un millón de dólares a Vozinha por un contrato de un año, más bonos. De esta manera, el equipo mexicano estaría buscando convencerlo de analizar la propuesta antes de viajar a Chile.

Aún así, la llegada de Vozinha a la Liga MX luce complicada, pues varios clubes están pendientes de su situación. Incluso algunos medios han informado que el portero ya negocia con el RS Berkane de Marruecos, equipo que estaría cerca de cerrar la llegada de Bubista, técnico que dirigió a Cabo Verde en el Mundial 2026.

Cabe recordar que Vozinha, además de haber sido elegido por la FIFA en el omce ideal del Mundial 2026, también fue el jugador que más seguidores ganó en redes sociales durante el torneo, pues pasó de tener menos de 500 mil seguidores a casi 30 millones.