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¿Vozinha Llegará a la Liga MX? Este es el Club Mexicano Interesado en el Portero de Cabo Verde

Vozinha fue una de las grandes revelaciones del Mundial 2026; el arquero de Cabo Verde estaría en la mira de un equipo de la Liga MX

Vozinha, portero de la selección de Cabo Verde, en el Mundial 2026Foto: Getty Images

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