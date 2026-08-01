Vinculan a Proceso a Esposa del Alcalde de Temoac, Morelos, Por Extorsión Agravada

La Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de Marisol “N”, servidora pública del municipio de Temoac, por su probable participación en el delito de extorsión agravada en perjuicio de víctimas de dicha localidad.

Durante la audiencia realizada este sábado en la Ciudad Judicial de Cuautla, un juez determinó vincular a proceso a Marisol “N” y ordenó que continúe vigente la prisión preventiva como medida cautelar.

La Fiscalía informó que, como parte de las acciones para combatir la extorsión, obtuvo elementos para acreditar ante la autoridad judicial que Marisol “N” habría participado de manera activa desde julio de 2025 en actos de intimidación contra víctimas.

De acuerdo con la investigación, la mujer es señalada por presuntamente golpear y amenazar a personas para coaccionar la entrega de una fuerte suma de dinero a cambio de no causarles daño.

Cabe desacar, que Marisol “N” fue esposa del alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, quien fue asesinado el pasado 22 de julio.

Tras este hecho, Marisol, síndica suplente del Ayuntamiento de Temoac, asumió de manera provisional la conducción del gobierno municipal.

FIDAI continuará investigaciones contra grupo delictivo

En el mismo proceso, la autoridad judicial determinó que no existían elementos suficientes para vincular a proceso a Geovany Emmanuel “N”. Sin embargo, la FIDAI señaló que continuará con las investigaciones relacionadas con este grupo delictivo con el objetivo de desactivar su operatividad en la zona.

La Fiscalía recordó que las personas señaladas en el comunicado son consideradas inocentes mientras no exista una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, de acuerdo con el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Asimismo, llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier caso de extorsión o información relacionada con este delito. Las denuncias pueden realizarse directamente en la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), ubicada en avenida Emiliano Zapata 803, colonia Bellavista de Cuernavaca, Morelos.

También se encuentra disponible el número 7774538343 para recibir llamadas y mensajes vía WhatsApp, incluso de manera anónima.