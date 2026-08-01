Seguridad

Vinculan a Proceso a Esposa del Alcalde de Temoac, Morelos, Por Extorsión Agravada

La autoridad judicial ordenó que continúe la prisión preventiva durante el proceso

Vinculan a Proceso a Esposa del Alcalde de Temoac. Foto: N+Vinculan a Proceso a Esposa del Alcalde de Temoac. Foto: N+

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La justicia avanza en Temoac: vinculan a proceso a Marisol 'N' por extorsión. La FIDAI intensifica investigaciones. Conoce más sobre el caso.

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