Incendio en Chalco Cerca de Estación del Trolebús Alerta a Servicios de Emergencia

La tarde de este sábado 1 de agosto se registró un incendio en el municipio de Chalco, Estado de México, a pocos metros de la estación Ejidal de la Línea 11 del Trolebús, que conecta Chalco con Santa Martha.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se localizó en la zona ubicada detrás de la estación Ejidal, donde una intensa columna de humo pudo observarse a varios kilómetros de distancia, según imágenes compartidas en redes sociales.

Al lugar arribaron servicios de emergencia para atender el siniestro y realizar las labores correspondientes para sofocar las llamas. Hasta el momento, las autoridades no han informado si hay personas lesionadas por el incendio.

Usuarios de redes sociales difundieron videos en los que se observa una gran nube de humo elevándose sobre la zona, mientras equipos de emergencia trabajan para controlar la situación.

Las autoridades mantienen vigilancia en el área y se espera mayor información sobre las causas del incendio, así como el saldo final del incidente. Por ahora, no se ha confirmado si la operación del Trolebús Línea 11 presenta alguna afectación debido al siniestro.