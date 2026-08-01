Accidentes

Incendio en Chalco Cerca de Estación del Trolebús Alerta a Servicios de Emergencia

Servicios de emergencia acudieron a la zona para controlar el fuego; hasta el momento no se reportan personas lesionadas

Fuerte Incendio en Chalco. Foto: N+Fuerte Incendio en Chalco. Foto: N+

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Fuego en Chalco: una columna de humo visible a kilómetros. Servicios de emergencia en acción, sin heridos hasta ahora. ¿Qué causó el incendio?

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