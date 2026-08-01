Hombre Mata a su Madre e Incendia la Casa Donde Vivían en San Luis Potosí

Un hombre con presuntos problemas de salud mental le quitó la vida a su madre e incendió la casa donde vivían. En este hecho también resultó con algunas lesiones la hermana del presunto agresor.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el sujeto golpeó a su mamá hasta privarla de la vida en una colonia del municipio de Ciudad Valles, en San Luis Potosí.

Detienen a hombre tras asesinar a su madre en San Luis Potosí

Agentes de la policía de la Guardia Civil Estatal lo detuvieron tras el reporte que hicieron vecinos del lugar de la calle Libertad, en la colonia Hidalgo.

Según los reportes, la persona de nombre Adán quien era tratado por problemas mentales, tenía ya antecedentes de agresiones físicas hacia tu propia madre sin que ninguna autoridad interviniera.

En el lugar donde ocurrieron los hechos fueron encontrados además 3 perros sin vida.