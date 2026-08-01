Seguridad

Hombre Mata a su Madre e Incendia la Casa Donde Vivían en San Luis Potosí

Un hombre asesinó a su madre y lesionó a su hermana en San Luis Potosí.

Hombre Mata a su Madre e Incendia la Casa Donde Vivían en San Luis PotosíHombre Mata a su Madre e Incendia la Casa Donde Vivían en San Luis Potosí. Foto: N+

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Un hombre con presuntos problemas mentales mató a su madre e incendió su casa. Esto sabemos del caso.

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