Seguridad

Reportan Muerte de un Hombre Tras la Explosión e Incendio de un Barco en Mazatlán

El trabajador perdió la vida tras la explosión e incendio de un barco camaronero en la zona conocida como Las Malvinas, en Mazatlán.

Atienden explosión de barco en Mazatlán.Atienden explosión de barco en Mazatlán. Foto: Captura
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