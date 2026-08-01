Reportan Muerte de un Hombre Tras la Explosión e Incendio de un Barco en Mazatlán

Un trabajador murió este sábado 1 de agosto de 2026 luego de la explosión e incendio de un barco camaronero mientras realizaba labores de soldadura en la zona conocida como Las Malvinas, en Mazatlán, Sinaloa.

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional y la Policía estatal, quienes realizan labores de resguardo, a la espera de autoridades ministeriales.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se registró en la zona donde se realizan reparaciones de los buques pesqueros.

Además, se señaló que el hombre salió proyectado varios metros y terminó impactado contra la barda perimetral del lugar.

La víctima habría estado realizando labores de reparación en una de las embarcaciones con sustancias que habrían propiciado la explosión.

Al sitio llegaron familiares de la víctima.