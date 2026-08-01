Aparece Socavón en Colonia Sahuaro tras Lluvias en Hermosillo, Sonora

Con un socavón amanecieron este sábado 1 de agosto habitantes de la colonia el Sahuaro, al poniente de Hermosillo, luego de las lluvias registradas la noche del viernes.

Dichas precipitaciones provocaron la ruptura de un colector de aguas de drenaje, provocando el hundimiento en la calle Bojorquez y avenida Ignacio Salazar, explicó Miguel Ángel Santana, gerente de Alcantarillado y Saneamiento de Agua de Hermosillo.

"Se colapsó un colector de 36 pulgadas, el cual viene a lo largo del bulevar Salazar y da vuelta aquí por el Juan de Dios Bojórquez. El área afectada pues son dos cuadras aproximadamente de 100 metros”.

Ante el derrame de agua, dijo que el personal se enfocará en tratar de encauzar la corriente, para evitar que llegue a otras zonas y colonias.

Tubería rota tiene más de 40 años de vida

Elementos de Transito acordonaron el área con cintas de "precaución " para resguardar la zona e impedir accidentes.

Detalló que esta tubería tiene más de 40 años, pues son tuberías que ya cumplieron su su vida útil.

Un socavón se tragó un carro en Hermosillo

Este daño se suma al socavón que se registró en semanas pasadas en el bulevar Quintero Arce, al poniente de capital, el cual se tragó un carro y un motociclista resultó herido.