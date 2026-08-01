Sociedad

Aparece Socavón en Colonia Sahuaro tras Lluvias en Hermosillo, Sonora

Luego de las lluvias registradas la noche del viernes en Hermosillo, los vecinos de la colonia Sahuaro amanecieron con un socavón tras la ruptura de un colector de agua.

Aparece Socavón en Colonia Sahuaro tras Lluvias en Hermosillo, SonoraAparece Socavón en Colonia Sahuaro tras Lluvias en Hermosillo, Sonora. Foto: N+

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Un socavón sorprende a vecinos de la colonia Sahuaro en Hermosillo tras lluvias intensas. La ruptura de un colector de 40 años causó el hundimiento.

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