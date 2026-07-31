Sujeto Detenido por Presuntamente Agredir a un Elemento de la Policía en Hermosillo, Sonora

Un hombre de 27 años fue detenido al norponiente de Hermosillo luego de presuntamente agredir a un elemento de la Policía Municipal cuando era intervenido tras un reporte por alterar el orden público en la colonia Solidaridad.



La detención ocurrió alrededor de las 15:50 horas del jueves, después de que se reportara a Juan Jesús "N" escandalizando en el cruce de las calles Progreso y Solidaridad, lo que motivó la movilización de los agentes.

El sujeto habría golpeado al policía sin mediar palabra

De acuerdo con el informe policial, al momento en que los oficiales se aproximaron para atender la situación, el sujeto se abalanzó sobre uno de los policías sin mediar palabra alguna y lo golpeó en la mandíbula, por lo que tuvieron que someterlo con el uso de la fuerza.



Tras controlar la situación, los agentes aseguraron al individuo, quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para su investigación por los delitos de resistencia de particulares y contra funcionarios públicos.