Seguridad

Sujeto Detenido por Presuntamente Agredir a un Elemento de la Policía en Hermosillo, Sonora

Luego de presuntamente agredir a un elemento de la Policía Municipal cuando era intervenido por alterar el orden público, un sujeto fue detenido en la colonia Solidaridad de Hermosillo, Sonora.

Sujeto Detenido por Presuntamente Agredir a un Elemento de la Policía en Hermosillo, SonoraSujeto Detenido por Presuntamente Agredir a un Elemento de la Policía en Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un sujeto es detenido en Hermosillo por presuntamente golpear a un policía. La intervención ocurrió tras un reporte por alterar el orden público. Más información aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+