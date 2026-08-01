Salud

Ciclosporosis en Turistas que Fueron a México Es Frecuente desde Hace Más de una Década

Estudios científicos revelan que desde hace más de una década han sido frecuentes los reportes de ciclosporosis en turistas que viajaron a México

Ciclosporosis ya molestaba a turistas extranjeros en México desde hace una décadaCiclosporosis ya molestaba a turistas extranjeros en México desde hace una década. Foto: Cuartoscuro

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Turistas del Reino Unido reportan ciclosporosis tras visitar Quintana Roo. Este problema lleva más de 10 años afectando a quienes viajan a México.

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