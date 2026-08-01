Ciclosporosis en Turistas que Fueron a México Es Frecuente desde Hace Más de una Década

La Secretaría de Salud (SSa) informó que fue notificada sobre turistas de Reino Unido con antecedentes de viaje a Quintana Roo que presentaron ciclosporosis. Sin embargo, esta no es la primera vez que se reportan en el extranjero infecciones por Cyclospora cayetanensis en personas que viajaron a México. Desde hace más de una década se han reportado infecciones de ciclosporosis en turistas que vacacionaron en nuestro país.

Estudios científicos han reportado múltiples casos de ciclosporosis en pacientes extranjeros con antecedentes de viaje a México.

El protozoario Cyclospora cayetanensis fue descubierto en 1993.

La ciclosporosis se ha detectado en México al menos desde 1995.

Los posibles casos de ciclosporosis serían agrupados con otras infecciones por protozoarios dentro de los reportes semanales de la SSa.

¿Cuándo se descubrió el protozoario Cyclospora cayetanensis?

En 1993, un equipo de investigadores de la Universidad de Tucson en Arizona y de la Universidad Peruana Cayetano Heredia publicaron en The New England Journal of Medicine un artículo donde identificaban un nuevo protozoario en pacientes de Perú y Estados Unidos. Todos los pacientes presentaron “una enfermedad de tipo gripal acompañada de náuseas, vómitos, anorexia, pérdida de peso” y, muy especialmente, “diarrea acuosa explosiva de una a tres semanas de duración”.

Para los médicos del año 2026, este conjunto de signos corresponde a la infección de ciclosporosis o llamada “ciclopsoriasis” en inglés. En el caso de los pacientes estadounidenses, estos tenían en común dos factores: tenían un sistema inmune saludable y tenían antecedentes de viaje hacia dos países de Latinoamérica:

“Los pacientes eran inmunocompetentes, habían viajado desde Estados Unidos a México o Haití”.

Este mismo equipo sería responsable de bautizar a aquel protozoario como Cyclospora cayetanensis, en referencia directa a la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Cabe señalar que el equipo no fue el primero en describir un protozoario con características semejantes. Los primeros indicios de Cyclospora cayetanensis asoman en la literatura médica al menos desde 1979.

¿Cuándo se detectó en México por primera vez el protozoario responsable de la ciclosporosis?

En 1995, un equipo de investigadores detectó infecciones por Cyclospora cayetanensis en pacientes de un hospital de la Ciudad de México. Aquel estudio fue liderado por el infectólogo José Sifuentes Osornio, quien fue designado como director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ). En el estudio publicado en la revista Clinical Infectious Diseases se lee:

“Describimos a pacientes con y sin SIDA que presentaron infección por Cyclospora cayetanensis; estos pacientes fueron atendidos en un hospital universitario de tercer nivel en la Ciudad de México debido a un cuadro diarreico”.

A mediados de los años noventa, la epidemia de VIH aún causaba estragos en hospitales de todo el mundo. Aunque los primeros antirretrovirales contra el virus se desarrollaron a finales de los ochenta, aún no había tratamientos generalizados y estandarizados para toda la población. Al respecto, aquel estudio mencionaba que una mayoría de los 12 pacientes atendidos por ciclosporosis previamente habían desarrollado SIDA.

“La duración media global de la enfermedad fue de 94 días. Siete de los 12 pacientes padecían SIDA”.

Aunque de gran importancia para conocer la distribución del protozoario en México, esta no fue la primera vez que se detectó un caso de Cyclospora cayetanensis directamente adquirido en el país. Un año, en la revista Laboratory Medicine se dio a conocer el caso de una mujer de 19 años que desarrolló diarrea, urticaria y vómito mientras estudiaba en México. Al volver a su natal Illinois, fue diagnosticada con ciclosporosis.

Para 1996, ya se había detectado al patógeno Cyclospora cayetanensis en aves de corral del país. Estos estudios, más aquellos primeros indicios arrojados por las primeras investigaciones sobre el protozoario, indican que México ha tenido una larga relación con la ciclosporosis.

Reportes de ciclosporosis en turistas que viajaron a México son frecuentes al menos desde 2015

Actualmente, la Secretaría de Salud agrupa en sus reportes epidemiológicos los posibles casos de ciclosporosis entre el amplio catálogo de las infecciones causadas por protozoarios. Estas a su vez se agrupan entre las decenas de miles de infecciones intestinales que se reportan cada semana en México. Esto no quiere decir que México esté libre del patógeno.

Los recientes casos informados a México de infecciones por ciclosporosis posiblemente adquiridas en el país llegan en medio de una alerta regional por el brote detectado en Estados Unidos. No obstante, el patógeno responsable de la ciclosporosis ha sido detectado con frecuencia en turistas que visitaron México al menos desde hace una década.

En 2016, investigadores de la London School of Hygiene and Tropical Medicine reportaron en la revista Eurosurveillance sobre más de un centenar de casos exportados desde México hacia Canadá y Reino Unido. Entre junio y septiembre del 2015, se detectaron 176 casos de ciclosporosis en pacientes que habían viajado a la Riviera Maya. Al respecto, el estudio menciona:

“Se identificó Cyclospora cayetanensis en 176 viajeros que regresaron de la región de la Riviera Maya (México) entre el 1 de junio y el 22 de septiembre de 2015: 79 casos en el Reino Unido y 97 en Canadá”.

Los antecedentes no eran menores: en 2014, un piloto mexicano, que presentó una severa infección estomacal en Perú, fue diagnosticado con ciclosporosis seis meses más tarde. Ese mismo año, un estudio realizado en el Hospital Pediátrico de Morelia, en Michoacán, analizó las heces de 8 mil 877 pacientes, con muestras recolectadas entre los años 2000 y 2009.

Sesenta niños presentaron el protozoario Cyclospora cayetanensis en sus heces. Según el estudio publicado en American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, casi la mitad de los pacientes que dieron positivo presentaron síntomas. Aunque el actual brote en Estados Unidos le dé un aire de novedad, la ciclosporosis no es nueva en México.