Salud

México Recibe Alerta por Posible Ciclosporiasis en Destino Turístico: ¿Dónde Es?

Un destino turístico de México podría registrar casos de ciclosporiasis

Muestra de Cyclospora cayetanensis, diarrea explosivaMuestra del parásito Cyclospora cayetanensis. Foto: AP | Archivo

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Ciclosporiasis en un destino turístico de México: Reino Unido alerta sobre casos en nuestro país. Conoce los síntomas y medidas de investigación en curso.

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