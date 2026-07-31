México Recibe Alerta por Posible Ciclosporiasis en Destino Turístico: ¿Dónde Es?

La Secretaría de Salud (SSa) informó hoy, 31 de julio de 2026, que el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional recibió una alerta por posibles casos de ciclosporiasis, infección que causa diarrea explosiva, en un destino turístico de México.

¿Qué se sabe del brote de ciclosporiasis?

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis.

Algunos de los síntomas por ciclosporiasis son pérdida de apetito y peso, distensión abdominal, náuseas, fatiga, fiebre baja y vómito.

La ciclosporiasis suele estar asociada al consumo de frutas o verduras contaminadas y no entre personas.

Estados Unidos reportó un brote de ciclosporiasis, con miles de casos de diarrea explosiva, supuestamente relacionado con lechuga iceberg, cultivada en Guanajuato.

Sin embargo, la Secretaría de Salud de México descartó que la lechuga mexicana sea la causa del brote de diarrea explosiva, después de que los resultados de las pruebas realizadas fueron negativos.

¿Qué destino turístico de México tendría casos de ciclosporiasis?

La Secretaría de Salud señaló este viernes, en una tarjeta informativa, que autoridades de Reino Unido alertaron por la identificación de casos de ciclosporiasis en personas con antecedente de viaje a Quintana Roo.

Ante la alerta de Reino Unido, la Secretaría de Salud indicó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y la Dirección General de Epidemiología realizarán una visita de verificación a los establecimientos involucrados.

La dependencia reiteró que los análisis para la detección de Cyclospora cayetanensis, que realizaron autoridades tanto de México como de Estados Unidos, “no han identificado la presencia del parásito en las muestras recolectadas por ambos países”.

La SSa agregó que la investigación de Cofepris se desarrolla “en estricto apego a los protocolos y estándares internacionales, garantizando la solidez técnica y la trazabilidad de los resultados".

RMT