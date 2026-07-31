¿A Qué Hora Se Sabrá Si Se Repite Examen de la UNAM? Hoy Toma Decisión sobre Nuevo Ingreso

Luego de la polémica por supuestas irregularidades en el examen de admisión a Licenciatura, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dará un importante anuncio hoy, 31 de julio de 2026, en el que se prevé que la máxima casa de estudios defina qué pasará con el proceso de ingreso; en N+, te decimos a qué hora se dará a conocer la información.

¿Qué pasó con el examen de la UNAM?

La UNAM aplicó, por primera vez, el examen de admisión para Licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1, en línea, al que aplicaron más de 158,000 aspirantes.

Los estudiantes presentaron el examen en línea del 23 de mayo al 10 de junio, y los resultados se dieron a conocer el 17 de julio de 2026.

Los resultados del examen encendieron las alarmas, pues se detectaron puntajes casi perfectos, por lo que la UNAM suspendió temporalmente el proceso de inscripción.

En redes sociales, comenzó a circular información sobre el posible uso de inteligencia artificial (IA).

Fue entonces cuando la UNAM creó la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura, integrado por 16 especialistas, para analizar la situación y determinar qué camino seguirá la máxima casa de estudios por el examen de admisión.

El supuesto fraude en el examen de la UNAM ha generado protestas de aspirantes y padres de familia inconformes, ante la posible repetición del examen; los manifestantes exigen que se respeten los resultados y se permita seguir con el proceso de inscripción.

¿A qué hora se sabrá si se repite el examen de la UNAM hoy?

La UNAM convocó a una conferencia de prensa hoy, en la que la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura presentará una propuesta para la revisión del caso.

El anuncio por lo que pasará con el examen de la UNAM será a las 10:00 horas de hoy, a través del canal de YouTube de UNAM GLOBAL TV.

En N+, te mantendremos informado sobre la decisión de la UNAM y el examen de admisión a Licenciatura para el periodo 2026-2027/1.

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RMT