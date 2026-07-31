Educación

¿A Qué Hora Se Sabrá Si Se Repite Examen de la UNAM? Hoy Toma Decisión sobre Nuevo Ingreso

Aquí te decimos a qué hora se sabrá si la UNAM repetirá el examen de admisión a Licenciatura

Manifestación por examen de la UNAMManifestación en Rectoría por el examen de admisión de la UNAM. Foto: Cuartoscuro

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¿Repetirá la UNAM su examen de admisión? Tras irregularidades y protestas, hoy la máxima casa de estudios dará un anuncio oficial. Infórmate de todos los detalles.

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