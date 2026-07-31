Denuncian Estudiantes de Normal de Mactumatzá el Retiro de sus Matrículas por Comité Estudiantil

Además de ser sometidos a vejaciones y actos que ponen en riesgo su vida en las llamadas novatadas, alumnos de la Escuela Normal Rural de Mactumatzá en Chiapas, expusieron que el comité estudiantil les retiró sus matriculas de acceso.

La fiscalía tiene acreditadas, hasta el momento, seis denuncias.

Uno de los alumnos indicó:

"Yo fui uno de aquellos, de aquellas personas que estuvo en los tormentos, que estuve en los maltratos dentro de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, porque yo fui uno de los alumnos que estuvo adentro que acreditó a ser seleccionado”

Mientras se realizan las investigaciones, la fachada de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, fue cubierta con plásticos negros para impedir que desde el exterior se observen las actividades que se realizan dentro del plantel. Solo se observa a algunos integrantes del comité estudiantil que caminan por los pasillos y en la puerta de entrada se ven algunos machetes y azadones que se les pide a los alumnos de nuevo ingreso.

"No podíamos dormir estando en la madrugada, me tocó ver cómo compañeros se desplomaban, se desmayaban mientras corrían, mientras trabajaban de sol a sol", aseguró el estudiante.

También permanecen cubiertas algunas aulas donde, según las denuncias de padres de familia y estudiantes, se realizaban parte de las novatadas.

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Fiscalía de Chiapas

La Fiscalía de Chiapas informó que ya son seis las denuncias presentadas por estos hechos.

Al respecto Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general de Chiapas, indicó:

"Tenemos seis víctimas que han presentado denuncias correspondientes, cuatro de ellas son del sexo femenino y dos del sexo masculino. Se están iniciando las carpetas de investigación por los delitos de lesiones y discriminación que han sido objeto las víctimas por parte de jóvenes que están al interior de la escuela normal rural"

Se informó que las investigaciones incluyen tanto a integrantes del comité estudiantil como a directivos del plantel, para determinar las responsabilidades por los hechos denunciados.

"No es justo que hijos de campesinos que teníamos un sueño, justamente fuimos allá para triunfar pues, hayan abusado de nosotros y nos hayan maltratado de ese modo. Que se respete nuestra matrícula, porque gracias al esfuerzo y dedicación que pusimos pudimos pasar el examen", señaló una alumna.



Con información de Juan Álvarez.

LECQ