Educación

Denuncian Estudiantes de Normal de Mactumatzá el Retiro de sus Matrículas por Comité Estudiantil

Los alumnos expusieron que además de ser sometidos a vejaciones y actos que ponen en riesgo su vida en las llamadas novatadas, el comité estudiantil les retiró sus matriculas de acceso

Instalaciones de la Escuela Normal Rural de Mactumatzá.Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Estudiantes de Mactumatzá denuncian violencia y retiro de matrículas. Piden a autoridades educativas intervenir.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+