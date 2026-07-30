Congreso de Sinaloa Aprueba la Regulación del Uso de Celulares en las Escuelas

El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó reformas a la Ley de Educación y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos digitales en escuelas de nivel básico y medio superior durante el horario escolar.

La iniciativa fue avalada con 35 votos a favor y establece que los dispositivos electrónicos únicamente podrán utilizarse con fines pedagógicos o en situaciones de emergencia, siempre bajo la autorización y supervisión del personal docente o directivo.

Durante la discusión del dictamen, algunos grupos parlamentarios reprocharon que la propuesta permaneciera más de un año sin avanzar en el proceso legislativo, pese a que respondía a una preocupación manifestada por docentes, padres de familia y especialistas.

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Antonio González Flores, señaló que la iniciativa surgió tras recopilar inquietudes sobre las afectaciones que genera el uso indiscriminado de teléfonos celulares dentro de las aulas.

La reforma busca reducir distracciones y prevenir el ciberacoso

De acuerdo con el legislador, entre las principales consecuencias del uso excesivo de dispositivos móviles en las escuelas se encuentran la disminución de la atención durante las clases, el deterioro de la convivencia entre estudiantes y el incremento de riesgos relacionados con el ciberacoso y otras formas de violencia digital.

Además de limitar el uso de celulares, la reforma establece que la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa deberá elaborar protocolos y lineamientos para definir la forma en que cada plantel aplicará la regulación, tomando en cuenta las características de cada nivel educativo.