Educación

Congreso de Sinaloa Aprueba la Regulación del Uso de Celulares en las Escuelas

El Congreso de Sinaloa aprobó reformas para regular el uso de celulares en escuelas. Los dispositivos solo podrán utilizarse con fines pedagógicos o en casos de emergencia.

La iniciativa fue avalada con 35 votos a favor.La iniciativa fue avalada con 35 votos a favor. Foto: Congreso del Estado de Sinaloa

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Sinaloa aprueba ley para controlar celulares en aulas. La medida busca mejorar la atención en clase y combatir el ciberacoso. ¿Qué opinas de esta iniciativa?

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