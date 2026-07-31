Vinculan a Proceso a Hombre por Presunto Abuso de su Bebé de Cinco Meses en Ciudad Juárez

Un juez de control vinculó a proceso penal a Brandon Daniel "N", de 24 años, por su probable responsabilidad en los delitos de violación con penalidad agravada, así como lesiones agravadas y calificadas, presuntamente cometidos en contra de su bebé de cinco meses de edad, en Ciudad Juárez.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte presentó datos de prueba que establecen la posible participación del imputado en agresiones de carácter sexual ocurridas entre el 1 y el 23 de julio de 2026, así como lesiones presuntamente infligidas entre abril y el 23 de julio, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Vicente Guerrero.

De acuerdo con la investigación, el menor presentaba múltiples lesiones de extrema gravedad, entre ellas golpes, fracturas y quemaduras de segundo grado en distintas partes del cuerpo, como cabeza, cuello, rostro, pecho, espalda y piernas. Además, las indagatorias señalan la existencia de indicios de una posible agresión sexual.

El imputado fue detenido el pasado 25 de julio mediante una orden de aprehensión cumplimentada por agentes de la Unidad Especializada en Investigación en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales, Contra la Familia y Trata de Personas.

El bebé permanece hospitalizado; imputado seguirá en prisión preventiva

La Fiscalía informó que el bebé continúa hospitalizado y su estado de salud es reportado como grave y reservado debido a la severidad de las lesiones que sufrió.

Tras valorar los antecedentes, el Juez de Control determinó vincular a proceso al imputado y ordenó que enfrente el procedimiento penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Asimismo, el órgano jurisdiccional fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público continuará con la integración de la carpeta de investigación.