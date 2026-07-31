Seguridad

Vinculan a Proceso a Hombre por Presunto Abuso de su Bebé de Cinco Meses en Ciudad Juárez

Un juez vinculó a proceso a un hombre de 24 años por presuntamente agredir y abusar a su bebé de cinco meses en Ciudad Juárez; permanecerá en prisión preventiva.

El imputado se encuentra en prisión preventiva.El imputado se encuentra en prisión preventiva. Foto: FGE

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Bebé de cinco meses en estado crítico tras presunto abuso en Ciudad Juárez. Imputado permanecerá en prisión preventiva durante la investigación.

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