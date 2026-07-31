Muere Niña de 4 Años Tras ser Atropellada Presuntamente por su Padre en Ciudad Jiménez

Una niña de cuatro años falleció luego de ser atropellada presuntamente por su propio padre en la localidad de Octaviano López, en el municipio de Villa López, Chihuahua. El conductor fue localizado y detenido minutos después por elementos de la Policía Municipal en la entrada de Ciudad Jiménez.

De acuerdo con información de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), la familia, originaria del estado de Guerrero, viajaba con destino a Ciudad Jiménez cuando decidió detener la marcha para que la menor descendiera del vehículo y pudiera acudir al baño.

Las primeras indagatorias señalan que el conductor reanudó la marcha sin percatarse de que la niña permanecía cerca de la camioneta, por lo que presuntamente la atropelló de manera accidental.

Tras el incidente, el hombre abandonó el lugar; sin embargo, fue localizado y detenido poco tiempo después por agentes municipales a la entrada de Ciudad Jiménez.

La menor murió mientras recibía atención médica

Elementos de Seguridad Pública Municipal y personal de Protección Civil de Villa López acudieron al sitio para brindar auxilio a la menor, quien fue trasladada de emergencia al Hospital Regional de Jiménez.

Pese a los esfuerzos del personal médico, la niña falleció debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el accidente y determinar la situación jurídica del padre, quien permanece detenido mientras continúan las diligencias correspondientes.