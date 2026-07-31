Accidentes

Muere Niña de 4 Años Tras ser Atropellada Presuntamente por su Padre en Ciudad Jiménez

Una niña de cuatro años murió tras ser atropellada presuntamente por su padre en la localidad de Octaviano López, Chihuahua. El conductor fue detenido en la entrada de Ciudad Jiménez.

El padre permanece detenido.El padre permanece detenido. Foto: SSPM

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Una familia de Guerrero vive una tragedia en Chihuahua: niña de 4 años muere atropellada por su padre. El conductor fue detenido. Más información sobre este doloroso incidente.

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