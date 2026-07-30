SEP Cerrará Escuelas Militarizadas; Un Plantel Privado se Anuncia Como Militar en Cd. Juárez

Tras el anuncio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre el cierre de las escuelas que operen bajo la modalidad "militarizada" a partir del ciclo escolar 2026-2027, autoridades educativas informaron que en Ciudad Juárez únicamente existe un plantel privado que se promociona bajo esa denominación.

La medida fue anunciada por el titular de la SEP, Mario Delgado, luego del feminicidio de Dafne Zapata, estudiante de 13 años de una academia militarizada en Ciudad Madero, Tamaulipas. La dependencia federal advirtió que cualquier institución que opere bajo ese esquema o utilice esa modalidad será revisada y, en su caso, podría ser suspendida.

Al respecto, el subsecretario de Educación en la Zona Norte, Roberto Anaya Moreno, precisó que el único plantel identificado en Ciudad Juárez es un colegio privado que utiliza el término "militarizado" como parte de su promoción.

De acuerdo con el funcionario, se trata del Instituto Militarizado Asociación Civil, ubicado en la colonia Villa Hermosa, el cual ofrece servicios educativos en los niveles de primaria, secundaria y bachillerato.

Autoridades estatales aclaran que el plantel no depende de la Sedena

Roberto Anaya Moreno explicó que, desde la perspectiva de las autoridades educativas estatales, dicho instituto no puede ser considerado una escuela militarizada en sentido estricto, ya que no forma parte de las Fuerzas Armadas.

"Las escuelas militarizadas son las que dependen de la Secretaría de la Defensa Nacional", señaló el funcionario, quien agregó que el uso de esa denominación corresponde a la forma en que el plantel promociona sus servicios educativos.

La Subsecretaría de Educación en la Zona Norte indicó que será la Federación la encargada de definir el alcance de la nueva disposición anunciada por la SEP, así como las acciones que se aplicarán a las instituciones que utilicen la modalidad o la denominación de "militarizada" en su oferta educativa.