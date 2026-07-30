Educación

SEP Cerrará Escuelas Militarizadas; Un Plantel Privado se Anuncia Como Militar en Cd. Juárez

Autoridades educativas informaron que solo un plantel privado en Ciudad Juárez utiliza la denominación de "militarizada", tras el anuncio de la SEP sobre el cierre de escuelas bajo ese esquema.

Desde la perspectiva de las autoridades educativas, dicho instituto no es considerado escuela militarizadaDesde la perspectiva de las autoridades educativas, dicho instituto no es considerado escuela militarizada. Foto: Google Maps

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La SEP cerrará escuelas militarizadas tras el feminicidio de Dafne Zapata. En Cd. Juárez, solo un plantel privado usa esa denominación. ¿Qué implica esta medida?

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