Homicidios

Localizan Cuerpo Envuelto en una Cobija y con Huellas de Violencia en Chihuahua

El cuerpo fue localizado envuelto en una cobija y con visibles huellas de violencia en un camino de terracería al norte de la ciudad de Chihuahua.

La Víctima Presentaba Huellas de ViolenciaLa Víctima Presentaba Huellas de Violencia. Foto: N+

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Hallan cuerpo envuelto en cobija en Chihuahua con huellas de violencia. La identidad de la víctima es un misterio. Las autoridades continúan investigando.

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