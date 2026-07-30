Localizan Cuerpo Envuelto en una Cobija y con Huellas de Violencia en Chihuahua

La mañana de este 30 de julio, fue localizado el cuerpo de una persona en un predio ubicado en las inmediaciones del Río Sacramento, en una zona de granjas al norte de la ciudad de Chihuahua.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y localizaron el cuerpo envuelto en una cobija color guinda con beige, atada en los extremos con cinta canela y abandonada entre la maleza y la basura, por lo que procedieron a resguardar el área con apoyo de elementos del Ejército Mexicano.

La Víctima Presentaba Huellas de Violencia

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado arribó al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes y el levantamiento de evidencias, donde se informó que la víctima era un hombre de aproximadamente 35 años de edad y presentaba visibles huellas de violencia.

Continúan las Investigaciones

Más tarde, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley con el fin de determinar la causa de muerte.