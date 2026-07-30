Sociedad

Tiembla por Segunda Ocasión en la Semana en Puerto Peñasco, Sonora; No Provocó Daños

Por segunda ocasión en la semana, el Sistema Sismológico Nacional registró un sismo de 4 grados en las costas de Puerto Peñasco en Sonora.

Tiembla por Segunda Ocasión en la Semana en Puerto Peñasco, Sonora; No Provocó DañosTiembla por Segunda Ocasión en la Semana en Puerto Peñasco, Sonora; No Provocó Daños. Foto: Protección Civil Sonora

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Puerto Peñasco tiembla dos veces en una semana. Sismo de 4 grados sin daños ni heridos.

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