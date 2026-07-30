Tiembla por Segunda Ocasión en la Semana en Puerto Peñasco, Sonora; No Provocó Daños

Por segunda ocasión en una semana, el Sistema Sismológico Nacional registró un temblor de baja magnitud en costas de Puerto Peñasco, a 7.6 kilómetros de profundidad.



De acuerdo con informes de la Coordinación Estatal de Proteccion Civil, el sismo de 4 grados ocurrido a las 6:04 horas de la mañana de este jueves, no provocó daños en infraestructuras de viviendas ni edificios; tampoco se reportan personas lesionadas.



El epicentro del temblor ocurrió a 107 kilómetros al sur de Puerto Peñasco.

Segundo temblor en lapso de una semana

El jueves 23 de julio, autoridades de protección civil reportaron también un sismo de 3.5 grados con epicentro a 80 kilómetros al suroeste de Puerto Peñasco, a una profundidad de 10 kilómetros en el Golfo de California.



En esa ocasión tampoco hubo registro de daños ni personas lesionadas.