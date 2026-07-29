Sujeto a 10 Años de Prisión por Transportar 14 Kilos de Fentanilo en Sonora

Una sentencia de 10 años de prisión recibió Miguel “N”, luego de que la Fiscalía General de la República acreditó su responsabilidad en el delito contra la salud, al transportar 14 kilos de fentanilo.

Miguel “N” fue ubicado en las inmediaciones del kilómetro 33 del tramo carretero Hermosillo – Santa Ana, donde elementos de la Policía Federal Ministerial, detuvieron un tractocamión en el que localizaron 14 paquetes de la droga, ocultos entre cajas de verdura que eran transportadas.

Aseguran 8 mil litros de hidrocarburo de presunto huachicoleo en Hermosillo, Sonora

En hechos aislados, ocho mil litros de hidrocarburo fueron asegurados por autoridades luego de localizar e inhabilitar una toma clandestina en las inmediaciones del rancho Los Pocitos, en Hermosillo. El hallazgo ocurrió en el kilómetro 72+380 del tramo Guaymas-Hermosillo, donde ubicaron la conexión ilegal.

La Fiscalía General de la República en Sonora inició una investigación por delitos relacionados con hidrocarburos, mientras que los 12 contenedores de plástico con el combustible quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las indagatorias.

Este hallazgo se suma al del pasado 24 de julio, en las inmediaciones del rancho Santa Cruz, también en el tramo carretero Guaymas – Hermosillo, donde inhabilitaron una toma clandestina y aseguraron seis contenedores con un total de tres mil litros de hidrocarburo.