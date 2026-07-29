Seguridad

Sujeto a 10 Años de Prisión por Transportar 14 Kilos de Fentanilo en Sonora

Un sujeto fue sentenciado a 10 años de prisión luego de ser sorprendido transportando paquetes de fentanilo en el kilómetro 33 del tramo carreterero Hermosillo-Santa Ana en Sonora.

Sujeto a 10 Años de Prisión por Transportar 14 Kilos de Fentanilo en SonoraSujeto a 10 Años de Prisión por Transportar 14 Kilos de Fentanilo en Sonora. Foto: FGR

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Impactante sentencia: 10 años de prisión para Miguel 'N' por transportar 14 kilos de fentanilo en Sonora. Descubre cómo fue detenido en el tramo Hermosillo-Santa Ana.

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