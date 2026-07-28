Localizan a Hombre Sin Vida en Domicilio de Hermosillo; Rescataba Perros en Situación de Calle

Un hombre de alrededor de 45 años que había hecho de una jauría de 23 perros su familia, fue encontrado sin vida y en estado de descomposición en el interior de su vivienda en la colonia Ley 57.



Alrededor de las 10:00 de la mañana se solicitó el apoyo de Bomberos de Hermosillo en un domicilio ubicado en calle Congreso, entre Reforma y Guadalupe Victoria, para realizar un acceso forzado al lugar donde indicaban salían olores fétidos.

Varios perro impedían el acceso a la vivienda donde se encontraba el cuerpo del hombre

Al llegar encontraron a varios canes que impedían el acceso, por lo que también fue necesaria la presencia de personal del Instituto de Protección y Bienestar Animal, para la captura de los animales y su traslado para valoración, aunque algunos lograron darse a la fuga.



Después de minutos de arduo trabajo, el paso quedó libre para los paramédicos de la Cruz Roja, quienes conformaron que ya no contaba con signos vitales, además de que estaba en proceso de descomposición, por lo que avisaron a las autoridades para el inicio de las investigaciones.

El hombre rescataba perros en situación de calle

Vecinos del sector señalan que el occiso rescataba perros en situación de calle, desde hacía alrededor de 10 años, pero no les conseguía un hogar, sino que se quedaba con ellos, lo que se salía de control por la propia salud de los animales.



Esta situación quedó plasmada a penas la tarde del lunes, cuando personal de Rescate Animal acudió al domicilio tras el reporte de que había un perrito muerto colgando del cerco, lo cual corroboraron al acudir, pues al parecer intentó escapar, pero se le atoró una pata en el entramado del cerco y murió en el sitio.



Los animales serán puestos bajo resguardo a espera de determinar si se les consigue un hogar temporal o se van con alguna familia en adopción definitiva.