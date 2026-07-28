Seguridad

Localizan a Hombre Sin Vida en Domicilio de Hermosillo; Rescataba Perros en Situación de Calle

Un hombre que rescataba perros en situación de calle, fue localizado sin vida y en estado de descomposición en un domicilio de la colonia Ley 57 de Hermosillo, Sonora.

Localizan a Hombre Sin Vida en Domicilio de Hermosillo; Rescataba Perros en Situación de CalleLocalizan a Hombre Sin Vida en Domicilio de Hermosillo; Rescataba Perros en Situación de Calle. Foto: N+

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Impactante hallazgo en Hermosillo: un rescatista de perros fue encontrado muerto en su casa, rodeado de 23 canes. Conoce el destino de estos animales y la historia detrás.

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