Seguridad

Encuentran a Niño de 3 Años Caminando Solo y Llorando en Calles de Hermosillo, Sonora

Un niño de 3 años fue puesto a salvo y entregado a sus familiares luego de haber sido encontrado caminando solo y llorando en calles de la colonia Pueblitos de Hermosillo, Sonora.

Encuentran a Niño de 3 Años Caminando Solo y Llorando en Calles de Hermosillo, SonoraEncuentran a Niño de 3 Años Caminando Solo y Llorando en Calles de Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo N+

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Un niño de 3 años fue encontrado solo y llorando en Hermosillo. La policía lo rescató y lo devolvió a su familia. Descubre cómo ocurrió este incidente.

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