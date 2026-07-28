Encuentran a Niño de 3 Años Caminando Solo y Llorando en Calles de Hermosillo, Sonora

Un niño de apenas 3 años de edad fue encontrado caminando solo y entre lágrimas por calles de la colonia Pueblitos, luego de salirse de su domicilio ubicado en Villa del Real y caminar hasta extraviarse, situación de la que sus familiares no se habían percatado.



El menor fue localizado alrededor de las 16:00 horas por elementos de la Policía Municipal, identificados como Castillo Leyva y Valenzuela Soriano, mientras recorría el cruce de las calles Los Pilares y Pedro Salazar Félix, al norponiente de la ciudad.

Agentes de seguridad lo pusieron a salvo y se lo entregó a sus familiares

Tras ponerlo a salvo, los agentes trasladaron al pequeño hasta su vivienda, donde fue entregado a sus familiares, quienes confirmaron que se encontraba en buen estado de salud.



La madre del niño, de 22 años de edad, señaló a los oficiales que no observó el momento en que su hijo salió del domicilio, por lo que la intervención policial permitió que regresara con su familia a quienes se les hicieron observaciones y se les apercibió.