Accidentes

Descarrilamiento de Tren Derrama 59 mil litros de Hidrosulfuro de Sodio en Naco, Sonora

La Profepa informó que el descarrilamiento de un tren de carga en Naco, Sonora, provocó el derrame de 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio.

Descarrilamiento de Tren Derrama 59 mil litros de Hidrosulfuro de Sodio en Naco, SonoraDescarrilamiento de Tren Derrama 59 mil litros de Hidrosulfuro de Sodio en Naco, Sonora. Foto: Soy Cobre

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Tren se descarrila y derrama sustancia química en Naco. Profepa y Conagua monitorean el impacto ambiental.

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Descarrilamiento de Tren Derrama 59 mil litros de Hidrosulfuro de Sodio en Naco, Sonora