Descarrilamiento de Tren Derrama 59 mil litros de Hidrosulfuro de Sodio en Naco, Sonora

Profepa atiende emergencia por el descarrilamiento de tren con sustancia química en Naco, Sonora. Hasta el momento se estima un derrame de 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio.

El descarrilamiento de varias unidades de un tren de carga de Ferromex, ocurrió la madrugada del 26 de julio en las inmediaciones del Rancho Potrero El Cobre, en el ejido Cuauhtémoc.

La Coordinación Estatal de Protección Civil acudió al sitio, donde ya se encontraban cuerpos de emergencia y representantes de las empresas involucradas. Se confirmó que no hubo personas lesionadas durante el incidente.

Conagua realizó monitoreos y muestreos en agua y suelo para identificar posibles impactos ambientales.

Profepa realiza evaluación ambiental del derrame de material peligroso

Profepa realiza técnicas de inspección, vigilancia y evaluación ambiental derivadas del derrame del material peligroso. De manera preliminar, se informó que el derrame no representa un riesgo inmediato para la población, sin embargo, se continuará con las diligencias de inspección para determinar la magnitud de los daños ambientales y, en su caso, ordenar las medidas de urgente aplicación e iniciar las acciones legales y administrativas que correspondan conforme a la legislación ambiental vigente.

La Procuraduría realiza acciones de inspección y evaluación para determinar las afectaciones al medio ambiente.