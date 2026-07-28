Motociclista de 21 Años Muere tras Impactarse Contra un Camión de Carga en Santa Catarina

La tarde de este lunes 27 de julio un accidente vial cobró la vida de un joven motociclista en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. El percance ocurrió alrededor de las 2:25 de la tarde sobre el cruce de la avenida Hacienda Santa María y la avenida de la Industria, en la colonia Hacienda El Palmar, una zona de constante circulación de vehículos de carga debido a su cercanía con diversos parques industriales.

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De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, identificada como Adrián Núñez, de aproximadamente 21 años de edad, se desempeñaba presuntamente como mensajero y circulaba a bordo de una motocicleta cuando, por causas que aún son investigadas, perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra la parte trasera de la caja de un camión de carga que se encontraba estacionado sobre la vialidad.

Paramédicos confirmaron el fallecimiento

Tras el reporte del accidente, al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para brindar atención prehospitalaria al motociclista. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los socorristas, el joven ya no presentaba signos vitales al momento de ser valorado, por lo que únicamente se confirmó su fallecimiento en el sitio.

Elementos de la Policía Municipal de Santa Catarina implementaron un operativo para resguardar la zona y acordonaron el área mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes.

Minutos después del accidente, familiares del joven llegaron al sitio y confirmaron la identidad de la víctima, mientras las autoridades continuaban con los procedimientos legales.

Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y de Servicios Periciales acudió para realizar el levantamiento de evidencias y recabar la información necesaria que permita determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la autopsia de ley.

Con información de Pedro Caballero/ Noticias N+

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