Accidentes

Motociclista de 21 Años Muere tras Impactarse Contra un Camión de Carga en Santa Catarina

Un motociclista de 21 años perdió la vida tras impactarse contra un camión de carga estacionado en la colonia Hacienda El Palmar, en Santa Catarina.

Accidente en Santa Catarina cobra la vida de un motociclista de 21 añosMotociclista muere tras impactarse contra un camión en Santa Catarina. Foto: N+

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Un accidente fatal en la colonia Hacienda El Palmar cobró la vida de Adrián Núñez, motociclista de 21 años. El choque con un camión de carga estacionado es investigado por las autoridades. Detalles aquí.

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Motociclista de 21 Años Muere tras Impactarse Contra un Camión de Carga en Santa Catarina