Seguridad

Investigan Homicidio de Hombre Atacado con Machete en Pesquería, Nuevo León

Un hombre fue asesinado presuntamente con un machete en el fraccionamiento Cantoral, en Pesquería, luego de acudir a recoger pertenencias a la casa de su expareja.

Asesinan a hombre con un machete tras presunta discusión en PesqueríaAsesinan a hombre con un machete tras presunta discusión en Pesquería.Foto: N+

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Alejandro Navarro, de 33 años, fue asesinado con machete en Pesquería. Autoridades investigan el móvil del crimen y buscan al culpable.

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