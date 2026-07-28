Investigan Homicidio de Hombre Atacado con Machete en Pesquería, Nuevo León

Autoridades estatales mantienen abierta una investigación para localizar al presunto responsable del homicidio de un hombre que fue atacado con un machete durante el fin de semana en el municipio de Pesquería, Nuevo León. Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Cantoral, tercer sector, donde la víctima perdió la vida a consecuencia de las heridas que sufrió durante la agresión.

La víctima fue identificada como Alejandro Navarro, de 33 años de edad, quien quedó sin vida a un costado de su motocicleta luego del ataque. El caso ya es investigado por las autoridades ministeriales, quienes buscan esclarecer las circunstancias del crimen y dar con el paradero del agresor.

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De acuerdo con la información proporcionada por la madre de la víctima, Alejandro Navarro acudió al domicilio de su expareja con el propósito de recoger algunas pertenencias personales. Según su declaración, la actual pareja de la mujer tenía conocimiento de que el hombre acudiría al lugar para realizar ese trámite.

Sin embargo, al llegar al domicilio se habría registrado una discusión que rápidamente escaló de intensidad. La información preliminar indica que el hombre se dio cuenta de que podía ser agredido, por lo que decidió retirarse del sitio a bordo de su motocicleta para evitar un enfrentamiento

Las primeras investigaciones señalan que, mientras intentaba alejarse del lugar, Alejandro Navarro fue presuntamente perseguido por un vehículo. Posteriormente, el conductor descendió de la unidad portando un machete y comenzó a atacarlo en repetidas ocasiones, provocándole heridas que resultaron mortales.

Dos motociclistas que transitaban por la zona fueron testigos de la agresión y dieron aviso a la madre de la víctima. Sin embargo cuando llegaron los cuerpos de auxilio, el hombre ya no contaba con signos vitales.

Continúan las investigaciones

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron las diligencias correspondientes en la escena del crimen y recabaron indicios que serán integrados a la carpeta de investigación. Además, las autoridades analizan posibles cámaras de videovigilancia y buscan obtener testimonios de vecinos que permitan identificar plenamente al responsable del ataque.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del homicidio y lograr la captura del presunto agresor.

Con información de Porfirio Medellín/Noticias N+

RR