Accidentes

Camión de Carga Cae al Patio de una Empresa en Ramos Arizpe

Un camión de carga cayó desde una altura de más de 10 metros y terminó en el patio de una empresa en Ramos Arizpe.

Camión de Carga Cae al Patio de una Empresa en Ramos ArizpeUn camión de carga cayó al patio de una empresa luego de que el conductor presuntamente se quedara dormido. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante accidente en Ramos Arizpe: un camión de carga cae 10 metros al patio de una empresa. Autoridades aseguran el área. Descubre más detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+