Camión de Carga Cae al Patio de una Empresa en Ramos Arizpe

Un camión de carga sufrió un accidente la tarde de este 27 de julio sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, luego de caer desde una altura de más de 10 metros al patio de una empresa ubicada en la zona en Ramos Arizpe.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos, Tránsito y Cruz Roja para asegurar el área y desalojar de manera preventiva las instalaciones de la empresa, debido al riesgo de que ocurriera un incidente mayor.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor, identificado como Lázaro "N" de 40 años, presuntamente se quedó dormido al volante, provocando que la unidad se desviara hacia la derecha y terminara cayendo al interior del predio.

Sacerdote y feligreses resultan ilesos tras accidente volcadura en la carretera 57

El 17 de julio, un sacerdote y 11 personas que lo acompañaban resultaron ilesos luego de que la unidad en la que viajaban volcó sobre la carretera federal 57, en el tramo Hermanas-Monclova.

Al sitio acudieron corporaciones de auxilio y seguridad, cuyos elementos confirmaron que los 12 ocupantes lograron salir por sus propios medios. Aunque no se reportaron lesionados de gravedad, algunos de los pasajeros fueron trasladados de manera preventiva a un hospital para una valoración médica.

Posteriormente, la Diócesis de Piedras Negras informó que el sacerdote José Raúl Pérez Contreras y el grupo de jóvenes que lo acompañaba se encontraban estables. Indicó que se dirigían a Saltillo para participar en el Encuentro Nacional de Jóvenes en el Espíritu Santo (ENJES) y agradeció las muestras de apoyo recibidas tras el accidente.