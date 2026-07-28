Seguridad

Localizan Cuerpo de Hombre al Interior de Negocio de Quesos en Torreón

El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado al interior de un negocio de quesos en la colonia Merced Bellavista en Torreón.

Localizan Cuerpo de Hombre Dentro de Negocio de Quesos en TorreónSe informó que la víctima sufría de diabetes e hipertensión. Foto: N+

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Impactante hallazgo en Torreón: encuentran a un hombre sin vida en un negocio de quesos. La víctima, Jorge de 52 años, padecía hipertensión y diabetes. ¿Qué sucedió en la colonia Merced Bellavista?

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