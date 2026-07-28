Localizan Cuerpo de Hombre al Interior de Negocio de Quesos en Torreón

La tarde de este lunes, un hombre fue localizado sin vida al interior de un negocio de quesos ubicado en la colonia Merced Bellavista en la ciudad de Torreón.

El occiso fue identificado como Jorge de 52 años, quien padecía de hipertensión y diabetes.

De acuerdo a los reportes, el masculino ayudaba a la elaboración de quesos en el local, cuando se le dejó solo trabajando en el lugar, más tarde un compañero llegó y lo encontró tendido en el suelo.

Al lugar arribó personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para realizar las investigaciones pertinentes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la realización de la necropsia de ley.

Hombre es encontrado sin vida en un domicilio de Gómez Palacio

El pasado 20 de julio, un hombre de 51 años fue localizado sin vida en una vivienda de la colonia Brittingham, en Gómez Palacio, donde realizaba trabajos de albañilería. El trabajador fue encontrado inconsciente al exterior de un baño.

Las autoridades informaron que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de la SEMEFO para la necropsia de ley.