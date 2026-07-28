Seguridad

Detienen a Mexicano por Hackear Cajeros desde su Celular y Robar Más de 123 Mil Pesos

Usaba un algoritmo junto con un programa instalado en un teléfono celular para enviar códigos que autorizaban retiros de efectivo

La detención se ejecutó en las cercanías de un cajero automático. Foto: Policía Nacional de HondurasLa detención se ejecutó en las cercanías de un cajero automático. Foto: Policía Nacional de Honduras

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