Detienen a Mexicano por Hackear Cajeros desde su Celular y Robar Más de 123 Mil Pesos

Un ciudadano mexicano de 25 años fue detenido en flagrancia en San Pedro Sula, Honduras, señalado por los presuntos delitos de estafa y acceso no autorizado a sistemas informáticos, luego de ser acusado de manipular cajeros automáticos para retirar de forma ilegal 190 mil lempiras, equivalentes a más de 123 mil pesos mexicanos.

De acuerdo con la Policía Nacional de Honduras, la captura fue realizada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con la Oficina Central Nacional (OCN) INTERPOL Honduras y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), tras una operación derivada de una alerta emitida por una institución bancaria.

¿Cómo operaba el presunto fraude en los cajeros automáticos?

Según las investigaciones oficiales, el sospechoso presuntamente obtenía acceso previo al sistema interno de los cajeros automáticos (ATM) y posteriormente utilizaba un algoritmo junto con un programa instalado en un teléfono celular para enviar códigos que autorizaban retiros de efectivo sin necesidad de utilizar tarjetas bancarias.

El primer incidente fue detectado en un cajero ubicado en una agencia de la 7 calle de San Pedro Sula, donde el banco identificó múltiples transacciones irregulares. Horas después, el sistema volvió a generar una alerta en otro cajero localizado en el sector Los Álamos, donde un individuo con las mismas características realizaba el mismo procedimiento.

Fue entonces cuando personal de seguridad notificó al Sistema Nacional de Emergencias 911, lo que permitió desplegar un operativo que culminó con la detención del mexicano en las inmediaciones del cajero automático.

Decomisan dinero y un teléfono celular

Durante la inspección, las autoridades aseguraron 190 mil lempiras en efectivo, distribuidos en billetes de 500 lempiras, así como un teléfono celular de la marca Google, el cual será sometido a análisis forense por especialistas en investigación tecnológica, debido a que se presume habría sido utilizado para ejecutar el acceso ilícito al sistema informático de los cajeros automáticos.

Autoridades investigan si hay más involucrados

La Policía Nacional de Honduras informó que las investigaciones apuntan a que el mismo método ya habría sido utilizado en otros cajeros automáticos de San Pedro Sula, por lo que continúan las diligencias para determinar si existen más personas involucradas y establecer el monto total del perjuicio económico ocasionado a la institución bancaria.

El detenido fue informado de sus derechos y será remitido al Ministerio Público de Honduras para continuar con el proceso judicial correspondiente, mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para desarticular por completo esta modalidad de fraude tecnológico.

AMP