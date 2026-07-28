Liga MX Anuncia Bajas para el Juego de Estrellas contra la MLS
Se confirmó que la Liga MX tendrá más de diez bajas de cara al Juego de Estrellas ante la MLS
Se confirmó que la Liga MX tendrá más de diez bajas de cara al Juego de Estrellas ante la MLS
Las estrellas de la Liga MX y la MLS se verán las caras este miércoles 29 de julio en el Juego de Estrellas 2026, que se disputará en el Bank of America Stadium, casa del Charlotte FC. El partido que comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, tendrá múltiples ausencias importantes del lado del futbol mexicano, ya que se confirmó que once jugadores no podrán asistir a este compromiso.
Entre los jugadores que no podrán ir al All Star Game se encuentra la joya del futbol mexicano, Gilberto Mora, así como el portero de los Pumas, Keylor Navas. Esta es la lista completa de los futbolistas ausentes de la Liga MX para el Juego de Estrellas:
Keylor Navas - Pumas
Nahuel Guzman - Tigres
Bryan González - Chivas
Ricardo Ledezma - Chivas
Nicolás Castro - Toluca
Brian Gutiérrez - Chivas
Gilberto Mora - Tijuana
Brian Rodríguez - América
Franco Romero - Toluca
Santiago Sandoval - Chivas
Armando González
El listado de ausentes incluye a cinco jugadores de las Chivas, siendo el Rebaño Sagrado el equipo con más bajas para el Juego de Estrellas de la Liga MX vs MLS. La baja de estos jugadores se dio debido a que su club solicitó que no fueran considerados para este duelo. En ese sentido, recordemos que el cuadro tapatío ha tenido problemas para contar con sus futbolistas, debido a que son considerados por la Selección Mexicana, lo cual le pasó factura durante la Liguilla del torneo anterior.
Aunado a las múltiples ausencias que tendrá la Liga MX, también se ha confirmado que el astro argentino Lionel Messi no jugará ese partido. En este caso, su ausencia obedece a que luego de haber llegado a la final del Mundial 2026, el jugador del Inter Miami se encuentra en un periodo vacacional al igual que su compatriota Rodrigo de Paul, quien tampoco participará en el All Star Game.