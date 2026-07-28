Deportes Liga MX Anuncia Bajas para el Juego de Estrellas contra la MLS Se confirmó que la Liga MX tendrá más de diez bajas de cara al Juego de Estrellas ante la MLS Gilberto Mora durante un partido de Liga MX con Tijuana. Foto: Cuartoscuro Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 27 jul 2026 | 18:35 CST Actualizado hace 3 horas

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Las estrellas de la Liga MX y la MLS se verán las caras este miércoles 29 de julio en el Juego de Estrellas 2026, que se disputará en el Bank of America Stadium, casa del Charlotte FC. El partido que comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, tendrá múltiples ausencias importantes del lado del futbol mexicano, ya que se confirmó que once jugadores no podrán asistir a este compromiso.

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Entre los jugadores que no podrán ir al All Star Game se encuentra la joya del futbol mexicano, Gilberto Mora, así como el portero de los Pumas, Keylor Navas. Esta es la lista completa de los futbolistas ausentes de la Liga MX para el Juego de Estrellas:

Keylor Navas - Pumas

Nahuel Guzman - Tigres

Bryan González - Chivas

Ricardo Ledezma - Chivas

Nicolás Castro - Toluca

Brian Gutiérrez - Chivas

Gilberto Mora - Tijuana

Brian Rodríguez - América

Franco Romero - Toluca

Santiago Sandoval - Chivas

Armando González

El listado de ausentes incluye a cinco jugadores de las Chivas, siendo el Rebaño Sagrado el equipo con más bajas para el Juego de Estrellas de la Liga MX vs MLS. La baja de estos jugadores se dio debido a que su club solicitó que no fueran considerados para este duelo. En ese sentido, recordemos que el cuadro tapatío ha tenido problemas para contar con sus futbolistas, debido a que son considerados por la Selección Mexicana, lo cual le pasó factura durante la Liguilla del torneo anterior.

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