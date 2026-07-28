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Liga MX Anuncia Bajas para el Juego de Estrellas contra la MLS

Se confirmó que la Liga MX tendrá más de diez bajas de cara al Juego de Estrellas ante la MLS

Gilberto Mora durante un partido de Liga MX con Tijuana. Foto: CuartoscuroGilberto Mora durante un partido de Liga MX con Tijuana. Foto: Cuartoscuro
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