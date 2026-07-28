Así Es el Examen de Admisión de la UNAM de Licenciatura: ¿Qué Preguntas Valen Más?

¿Todas las preguntas del examen de la UNAM valen lo mismo? De acuerdo con autoridades de la UNAM, en el Examen de Admisión 2026 para Licenciatura, todas las preguntas valen lo mismo. De esta forma no deberían existir reactivos con mayor valor individual, por lo que una pregunta compleja de cálculo matemático tiene el mismo peso que una de ortografía en español.

¿Cuántas preguntas tiene el examen?

Instructivo de examen de ingreso de la UNAM. Foto: UNAM

El examen consta de 120 preguntas de opción múltiple con una duración de 3 horas. Lo que se debe tener en cuenta es que realmente hace que unas materias tengan mayor valor que otras es la distribución de aciertos por área de estudio, ya que la UNAM prioriza ciertas disciplinas según el perfil de la carrera.

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Al diseñar una estrategia eficiente, es recomendable para los estudiantes enfocarse en las materias que concentran la mayor cantidad de reactivos según el área de elección.

¿Qué parte del examen conviene concentrarse?

Para asegurar un lugar en la UNAM, la mejor estrategia es asegurar los puntos en los bloques con mayor densidad de preguntas que son Matemáticas y Español ya que dominan el examen.

Sin importar la elección de tu carrera, estas dos materias juntas suman entre 40 y 44 aciertos de los 120 totales.

Dominar ambas te otorga casi un tercio del puntaje requerido.

Materias clave en el área de elección

En Área 1, es ideal enfocarse en Física que tiene 16 preguntas.

En Área 2, la prioridad es Química y Biología con 26 preguntas combinadas.

En Área 3, las asignaturas de Historia Universal y de México suman 28 preguntas.

En Área 4, Filosofía aparece como materia exclusiva con 10 preguntas.

¿Hay puntaje para la UNAM?

De forma específica no está estipulado un puntaje mínimo fijo para ingresar a la UNAM. Los lugares se asignan en orden descendente, comenzando por el aspirante con el puntaje más alto (120 aciertos) hasta agotar los cupos disponibles en cada plantel.

Las carreras con mayor demanda son Medicina e Ingeniería Aeroespacial suelen exigir más de 110 aciertos debido a la alta competencia.

HVI