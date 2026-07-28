Educación

Así Es el Examen de Admisión de la UNAM de Licenciatura: ¿Qué Preguntas Valen Más?

Lo que se debe tener en cuenta es que realmente hace que unas materias tengan mayor valor que otras es la distribución de aciertos por área de estudio

"Así Es el Examen de Admisión de la UNAM de Licenciatura ¿Qué Preguntas Valen Más? "Estudiantes realiza examen de admisión de la UNAM. Foto: Cuartoscuro

Destacado

Según autoridades de la UNAM no existen reactivos con mayor valor individual, por lo que una pregunta compleja de cálculo mateático tiene el mismo peso que una de ortografía en español

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+