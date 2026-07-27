Hombre Pierde Brazo y Pierna tras ser Arrollado por Tren en Monterrey, Nuevo León

Un hombre perdió el brazo y pierna izquierdo luego de ser arrollado por un tren. Los hechos fueron reportados la tarde de este lunes 27 de julio en el cruce del Blvd. Díaz Ordaz y la Calzada Mauricio Fernández, al altura de la colonia Miravalle, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Fueron testigos quienes al percatarse de esta situación, solicitaron el apoyo de paramédicos para brindarle atención al hombre herido. A este punto llegaron elementos de la Policía de Monterrey, Protección Civil de Nuevo León y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes de inmediato comenzaron con las labores necesarias para rescatar al sujeto.

Luego de que paramédicos confirmaran que el hombre se encontraba gravemente herido, autoridades lo trasladaron de inmediato hasta el Hospital Universitario, lugar donde especialistas ya lo atienden y buscan poder recuperar la extremidades que perdió el sujeto.

Identifican a hombre arrollado por tren en Monterrey

Hasta el momento se desconoce como habría ocurrido este accidente, por lo que autoridades ya se encuentran investigando y revisando cámaras de seguridad para tratar de esclarecer este suceso y poder deslindar las responsabilidades correspondientes. Paramédicos lograron identificar a la persona lesionada como Enrique Escamilla.

En el lugar del percance, autoridades de la policía municipal resguardaron este punto mientras que rescatistas llevaban a cabo las labores necesarias para trasladar las extremidades del hombre al Hospital Universitario. Para estos trabajos, uno de los carriles en esta circulación se vio afectado por la presencia de unidades de las corporaciones.