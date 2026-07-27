Accidentes

Hombre Pierde Brazo y Pierna tras ser Arrollado por Tren en Monterrey, Nuevo León

El hombre herido fue localizado en un costado de un cruce ferroviario ubicado sobre el Blvd. Díaz Ordaz y la Calzada Mauricio Fernández

Cruce ferroviario MonterreyAutoridades de rescate resguardaron el punto donde fue localizado el hombre herido. PCNL

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Impactante accidente en Monterrey: un hombre pierde brazo y pierna tras ser arrollado por tren en Blvd. Díaz Ordaz. Autoridades investigan el suceso.

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