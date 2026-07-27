Accidentes

Patrulla Choca y Vuelca Camioneta de Reparto en el Periférico de la Juventud de Chihuahua

Una patrulla de la Policía Municipal chocó contra una camioneta de reparto en el Periférico de la Juventud, en Chihuahua. Un agente fue hospitalizado y la circulación resultó afectada.

La camioneta de reparto volcó sobre su costado izquierdo.La camioneta de reparto volcó sobre su costado izquierdo. Foto: N+

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Patrulla ignora luz roja y provoca volcadura de camioneta en el Periférico de la Juventud. Un agente hospitalizado y daños materiales considerables.

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