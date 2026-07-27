Patrulla Choca y Vuelca Camioneta de Reparto en el Periférico de la Juventud de Chihuahua

Una patrulla de la Policía Municipal y una camioneta de reparto protagonizaron un aparatoso accidente vial en el cruce de la calle Periodista Ignacio Rodríguez y el Periférico de la Juventud, en la ciudad de Chihuahua, dejando como saldo un agente lesionado y cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con el reporte de las autoridades de Movilidad, la unidad oficial circulaba de sur a norte por el lateral del Periférico de la Juventud cuando, al llegar al semáforo del cruce con la calle Periodista Ignacio Rodríguez, presuntamente omitió la luz roja e impactó contra una camioneta de reparto.

A consecuencia del fuerte choque, la camioneta de reparto volcó sobre su costado izquierdo, mientras que la patrulla terminó con severos daños en la parte frontal. Ambos vehículos quedaron inutilizables y posteriormente fueron retirados con el apoyo de una grúa.

El percance generó una importante movilización de cuerpos de emergencia y de elementos de seguridad en la zona.

Agente fue trasladado a un hospital tras el accidente

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención a las personas involucradas en el choque.

El agente de la Policía Municipal fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, mientras que la conductora de la camioneta de reparto presentó golpes leves, por lo que no fue necesario su traslado a un nosocomio.

El accidente provocó afectaciones a la circulación sobre el Periférico de la Juventud durante varios minutos. Elementos de la Policía Municipal realizaron labores de abanderamiento para agilizar el tránsito, en tanto agentes de Movilidad levantaron el croquis correspondiente para determinar las responsabilidades del hecho.