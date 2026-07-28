¿Cuándo Inicia Nueva Onda de Calor en México? Lista de Estados con Temperaturas de Más 45 Grados

Una nueva onda de calor en México pone en alerta a los habitantes de varios estados, ya que se prevén temperaturas de hasta 45 grados, por ello, las autoridades piden a la población extremar precauciones; estos son los detalles.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano en el noroeste del país aunado a divergencia en altura, ocasionará lluvias en varias regiones, las cuales irán de puntuales intensas a intervalos de chubascos.

Asimismo, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión sobre el interior de México, divergencia en altura, además de la onda tropical núm. 21, que se desplazará sobre las costas del Pacífico Sur Mexicano, originarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en estados del oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán. Ojo, porque en estas zonas también se prevé caída de granizo.

A lo anterior, se suma que los desprendimientos nubosos del ciclón tropical Genevieve en el océano Pacifico, reforzarán la probabilidad de lluvias en el occidente del país.

Sin embargo, el SMN señaló que a pesar de las condiciones lluviosas en gran parte del territorio mexicano, también se esperan temperaturas superiores a los 40 grados por una onda de calor.

¿Cómo afectará la nueva onda de calor en México 2026?

Las autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señalaron que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, será el encargado de originar un ambiente de caluroso a muy caluroso en los estados del norte del territorio mexicano.

Este lunes 27 de julio de 2026 ingresó una nueva onda de calor, por lo que sus efectos se sentirán con fuerza en los siguientes estados:

Chihuahua (norte y este)

Durango (este y noroeste)

Coahuila (oeste y suroeste)

Nuevo León (centro y este)

Tamaulipas (oeste)

Toma nota, ya que las temperaturas máximas se estiman de esta manera para estas regiones:

Temperaturas máximas superiores a 45 °C

- Baja California (noreste) y Sonora (noroeste)

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C

- Chihuahua (noreste y este)

- Coahuila (norte)

- Nuevo León (este)

- Tamaulipas (noroeste y oeste)

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C

- Baja California Sur

- Sinaloa

- Nayarit

- Jalisco

- Colima

- Oaxaca

- Chiapas

- Durango

- San Luis Potosí

- Morelos

- Puebla (norte y suroeste)

- Veracruz

- Tabasco

- Campeche

- Yucatán

- Quintana Roo

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C

- Michoacán

- Guerrero

- Zacatecas

- Aguascalientes

- Guanajuato (noreste)

- Querétaro

- Hidalgo

¿Cómo evitar problemas de salud por la onda de calor?

En ese sentido y ante el pronóstico de altas temperaturas por la onda de calor, las autoridades de Protección Civil piden a la población seguir estas recomendaciones para evitar algún daño a su salud a causa del calor extremo. Por lo tanto, deben hacer lo siguiente:

Hidratarse adecuadamente

Evitar exponerse durante tiempos prolongados a la radiación solar

Poner especial atención a enfermos crónicos y adultos mayores

Tratar de no comer alimentos en la calle

Usar gorra, gafas y ropa de colores claros

No olvidar usar bloqueador solar

Si tienes animales de compañía, no los dejes exponerse bastante tiempo al calor o los saques a pasear cuando el Sol esté en su mayor punto, ya que puede sufrir quemaduras. Verifica que esté bien hidratado y si notas algún cambio en su comportamiento, llévalo de inmediato a un veterinario.

EPP