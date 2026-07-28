Pronóstico del tiempo

¿Cuándo Inicia Nueva Onda de Calor en México? Lista de Estados con Temperaturas de Más 45 Grados

La nueva onda de calor provocará temperaturas de más de 45 grados en México, por lo que piden tomar precauciones

La nueva onda de calor provocará severas afectaciones en varias entidadesFoto: Cuartoscuro

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¡Alerta de calor extremo en México! Se esperan temperaturas superiores a 45°C en varios estados. Toma precauciones y mantente informado sobre cómo protegerte del calor.

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