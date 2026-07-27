¿Seguirán las Lluvias esta Semana por Monzón Mexicano? Alerta de Estados con Mayor Riesgo

Las fuertes lluvias en el país que han ocasionado inundaciones en varios estados, como Puebla, Sonora, Chihuahua, seguirán con intensidad durante los siguientes días, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Monzón mexicano

Estas lluvias son provocadas por el Monzón mexicano un fenómeno que ocurre cada año entre finales de junio y septiembre. ¿cómo se forma? Durante el verano, el intenso calentamiento del norte de México genera una zona de baja presión, lo que atrae aire húmedo desde el océano Pacífico, el Golfo de California y, en menor medida, el Golfo de México, lo que provoca la formación de nubes y tormentas.

¿Cuál será el clima en la CDMX y Edomex?

Lunes 27 de julio

Para esta tarde ya se gistra lluvia en algunos puntos de la CDMX, como en Álvaro Obregón. Conagua prevé lluvias puntuales fuertes de hasta 50 litros por metro cuadrado en 24 horas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México; mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo como viento del norte y noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Martes 28

Para mañana, se prevé cielo medio nublado con presencia de bruma por la mañana, mientras que, por la tarde, hay ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con chubascos en la Ciudad de México y lluvias fuertes en el Estado de México las cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

Miércoles 29

Lo mismo que para el miércoles, la mañana, se prevé cielo medio nublado con presencia de bruma. Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con chubascos en la Ciudad de México y lluvias fuertes en el Estado de México, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

Alerta de estados con mayor riesgo por lluvias

De acuerdo con la Conagua, este es el mapa de alerta por fuertes lluvias para esta semana como efecto del Monzón mexicano.

Intensas de 75 a 150 litros por metro cuadrado.

Sonora (norte y centro)

Oaxaca (oeste)

Chiapas (centro, oeste y sur)

Muy fuertes de 75 litros por metro cuadrado.

Sinaloa (sur)

Chihuahua (oeste)

Durango (oeste y sur)

Nayarit (norte)

Jalisco (oeste)

Colima

Guerrero (este)

Puebla (suroeste)

Veracruz (sur)

Fuertes de hasta 50 litros por metro cuadrado.

Michoacán (norte y este)

Estado de México (suroeste)

Morelos

Tabasco (sur)

Campeche (suroeste)

Yucatán (este)

Quintana Roo (norte)

Intervalos de chubascos de hasta 25 litros por metro cuadrado.

Baja California

Baja California Sur

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Ciudad de México

Aisladas de 5 litros por metro cuadrado.