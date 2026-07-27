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¿Seguirán las Lluvias esta Semana por Monzón Mexicano? Alerta de Estados con Mayor Riesgo

El Monzón mexicano, el fenómeno meteorológico que ocurre cada año entre finales de junio y septiembre, seguirá ocasionando lluvias fuertes en el país

¿Seguirán las lluvias esta semana en México?Cuartoscuro

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¿Lluvias intensas esta semana? El Monzón mexicano trae fuertes precipitaciones a Puebla, Sonora y Chihuahua. Descubre qué estados están en alerta.

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