Localizan Cuerpo de un Hombre en Estado de Descomposición Dentro de Departamento en Hermosillo

Un hombre, cuya identidad no ha sido confirmada por las autoridades, fue encontrado sin vida, en estado de descomposición y al parecer con signos de violencia en el interior de un departamento situado en un complejo en la colonia Olivares al norte de Hermosillo.



Alrededor de las 10:00 de la mañana, vecinos del inmueble ubicado en calle José Obregón, entre Leocadio Salcedo e Ignacio Hernández, donde convergen en el mismo edificio nueve departamentos, reportaron al número de emergencias que de la vivienda marcada con la letra E emanaban olores fétidos.

Al parecer el cuerpo presentaba signos de violencia

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal como primeros respondientes, quienes se percataron que efectivamente había olores fétidos provenientes de dicho departamento y con autorización de la administración del edificio ingresaron y se percataron de que había una persona sin vida.



Se trata de un masculino que al parecer presentaba signos de violencia, por lo que al lugar acudió el Servicio Médico Forense para el levantamiento del cuerpo y realizar la necropsia de ley para identificar las causas exactas de la muerte, así como Servicios Periciales para el procesamiento de la escena para el levantamiento de evidencias que ayuden en las investigaciones.