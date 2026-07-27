Seguridad

Localizan Cuerpo de un Hombre en Estado de Descomposición Dentro de Departamento en Hermosillo

El cuerpo de un hombre, aún sin identificar, fue localizado en estado de descomposición y aparentes signos de violencia dentro de un departamento en la colonia Olivares de Hermosillo, Sonora.

Localizan Cuerpo de un Hombre en Estado de Descomposición Dentro de Departamento en HermosilloLocalizan Cuerpo de un Hombre en Estado de Descomposición Dentro de Departamento en Hermosillo. Foto: N+

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Impactante hallazgo en Hermosillo: un cuerpo en descomposición y con signos de violencia fue encontrado en un departamento. Las autoridades investigan este trágico suceso.

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