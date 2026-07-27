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Fuegos Forestales Arrasan con 113 Mil Hectáreas en Francia y España: Fotos

España y Francia continúan las labores para combatir los incendios forestales que han arrasado ya 113 mil hectáreas; te mostramos las fotos que mejor reflejan la catástrofe del fuego

Fuego forestal captado en FranciaFuego forestal captado en Francia. Foto: AFP

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Más de 370 mil evacuados en Francia y España por incendios forestales. Descubre las fotos que capturan la magnitud de esta emergencia climática.

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