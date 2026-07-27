Fuegos Forestales Arrasan con 113 Mil Hectáreas en Francia y España: Fotos

España y Francia combaten en este momento una serie de incendios forestales históricos que han arrasado ya más de 113 mil hectáreas. Te mostramos las fotografías que mejor reflejan la profundidad de la catástrofe.

En Burdeos, al suroeste de Francia, más de 200 mil personas han sido evacuadas.

En España, más de 170 mil personas han sido evacuadas o confinadas ante la magnitud de los fuegos forestales.

Una nueva ola de calor vuelve a poner en riesgo varias de las zonas afectadas.

“Quedan horas difíciles”: España y Francia anticipan nueva ola de calor

España y Francia transitan días clave para controlar los incendios forestales, ante la llegada de una nueva ola de calor. Las inmediaciones de Madrid y el suroeste francés fueron arrasadas por el fuego, pero la emergencia aún continúa.

Incendio forestal en Burdeos. Foto: AFP

Este lunes, las autoridades anunciaron que han ralentizado el avance del fuego, aunque admiten que este avance se pone en riesgo ante la llegada el próximo miércoles de una nueva ola de calor. Pedro Sánchez ha advertido que a los fuegos en las cercanías de Madrid se ha sumado otro foco en el este del país, en Castellón.

“Quedan horas difíciles, horas complejas, vamos a tener un aumento de las temperaturas”.

Bosque después del incendio en Francia. Foto: AFP

Las sucesivas olas de calor que comenzaron en mayo, aunadas a la falta de lluvia, provocaron que la vegetación en los alrededores de Madrid fuera vulnerable al surgimiento del fuego. Las llamas avanzaron por decenas de miles de hectáreas y, hasta el momento, han obligado a evacuar a 75 mil personas de sus casas o sus lugares de vacaciones.

Aeronave en el combate al incendio forestal en Francia. Foto: AFP

Al respecto, Pedro Sánchez atribuyó la emergencia al cambio climático. “No es una sucesión de episodios aislados”, explicó, “sino la expresión más dolorosa de una emergencia climática”. Y agregó:

“Ya no es una excepción, es la regla en sí misma”.

Incendio forestal en Onda, España. Foto: Reuters

Macron también atribuye al cambio climático la catástrofe

Cruzando los Pirineos, Francia enfrenta uno de los peores incendios forestales de su historia a las puertas de Burdeos. En la región, el fuego ya arrasó 42 mil hectáreas, casi un tercio del área de la Ciudad de México. 220 mil personas han sido evacuadas.

El megaincendio en la costa del Atlántico aún no ha sido sofocado, según señaló el ministro del Interior, Laurent Nuñez. El funcionario llamó a la “prudencia” ante la nueva ola de calor que iniciará en la región a partir del martes. Se esperan temperaturas de hasta 40 grados centígrados.

Restos de coches en incendio forestal. Foto: Reuters

Por su parte, durante una visita a los bomberos desplegados en la región, Emmanuel Macron declaró:

“Las semanas que vienen serán duras y tenemos que aguantar".

El presidente francés también atribuye la catástrofe al cambio climático y advirtió que se deberá “reconstruir un bosque diferente”, que se adapte a la nueva realidad climática de la región.