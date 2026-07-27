Internacional

Mundial 2026: Milei Acusa a México de Campaña contra Argentina, ¿Qué Pasó?

Una discusión de redes sociales surgida durante el Mundial 2026 ha saltado a la palestra política y ahora Javier Milei acusa a México y Brasil de orquestar una campaña en su contra

Javier Milei durante una visita a BrasilJavier Milei acusa a México y Brasil de financiar una campaña en su contra. Foto: AFP

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¿Una campaña contra Argentina en el Mundial 2026? Milei señala a México, Brasil y el Partido Demócrata. Conoce más sobre esta polémica.

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