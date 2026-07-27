Mundial 2026: Milei Acusa a México de Campaña contra Argentina, ¿Qué Pasó?

Javier Milei ha acusado a México, Brasil y el Partido Demócrata de Estados Unidos de orquestar una campaña de desprestigio contra Argentina. El presidente argentino ha asegurado en una entrevista radial que el objetivo es menospreciar los supuestos logros de su gobierno.

Te explicamos cómo esta acusación retoma las discusiones de redes sociales que acompañaron el Mundial 2026.

Milei acusa a México y Brasil de coordinar campaña contra Argentina

El domingo 26 de julio, durante una entrevista en la cadena Radio Mitre, Javier Milei acusó al gobierno de Brasil de financiar una campaña contra Argentina. La presunta campaña fue desplegada en redes sociales durante el Mundial y, según el mandatario, contó con la participación del Partido Demócrata y el gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum.

La acusación, que no fue acompañada de pruebas, llegó horas después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño llamara a consultas a su embajador en Argentina por las ofensas que el mandatario profirió el sábado contra el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante la entrevista con Radio Mitre, Javier Milei declaró: "¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El Gobierno de Brasil, el 25% de los recursos salió de ahí".

El presidente se refirió a una serie de críticas contra Argentina que resonaron en redes sociales, que iban desde las acusaciones de una supuesta ayuda a la Albiceleste en los arbitrajes durante el Mundial, hasta el apoyo de miembros del Gobierno israelí a la selección.

“Hoy Argentina es un emblema de la libertad, por eso todo el ataque mediático que hubo, porque estamos siendo el faro de Occidente, estamos poniendo en jaque las políticas de estos chorros [ladrones] que se escudan detrás del Estado presente para robarle a la gente de bien”.

Las declaraciones llegan un día después de que Javier Milei lanzara insultos hacia el presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante un mitin de Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, y que buscará la presidencia de Brasil en octubre. Durante su intervención en el mitin del Partido Liberal, Milei arremetió contra el mandatario brasileño, al que llamó “ladrón”. Además acusó a Lula da Silva de “diseminar el socialismo” en América Latina y de llevar a Brasil hacia una crisis fiscal.

Milei lleva a la arena política controversias de redes sociales ocurridas en el Mundial 2026

Javier Milei retomó varias ideas vertidas en redes sociales y que ganaron resonancia durante la última mitad del Mundial 2026. Cabe recordar que muchos usuarios criticaron los arbitrajes durante algunos partidos decisivos para Argentina, como el difícil encuentro contra Egipto. Algunos, incluso, sugirieron que la Albiceleste era beneficiada por la FIFA.

No obstante, las conspiraciones cambiaron de bando cuando Argentina cayó ante España en la final. Muchas cuentas señalaron una animosidad hacia Argentina que rebasaba lo deportivo y otros incluso denunciaron una supuesta conspiración para que España ganara la copa. Por ejemplo, el usuario @pascuu_73 escribió:

“Es la mayor conspiración en la historia del deporte. Estaba planeado que España sea el campeón, Argentina se dejó ganar”.

Por su parte, una aficionada que aseguró ser psicóloga afirmó en un video que se hizo viral en redes sociales:

“No hay dudas de que a la Selección Argentina le dieron la orden de que tenía que perder. Como psicóloga, estoy entrenada para ver y escuchar lo no dicho. Y en el partido del domingo vi cosas raras. Nos trataron de tontos y montaron un show”.

Paralelamente, tomó fuerza entre una minoría de usuarios argentinos la idea de que eran víctimas de una “campaña de odio”. La gota que derramó el vaso llegó cuando muchos aficionados alrededor del mundo se decantaron para apoyar a España en la final.

“Saben qué es lo más triste de la campaña de odio contra Argentina, que nosotros hubiéramos apoyado a cualquier país latinoamericano en la final del mundo”, aseguró el creador de contenido Benjamín Annunziata en un video que cobró gran relevancia en TikTok.

Sheinbaum desmiente acusaciones de Javier Milei

Durante la conferencia de prensa mañanera, Claudia Sheinbaum dijo que eran falsas las afirmaciones de Javier Milei. Además aseguró que el gobierno mexicano no interviene en asuntos internos de otros países.

“Es falso. No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo, ni contra ningún gobierno del mundo”.

La presidenta sostuvo que, por el contrario, su gobierno ha sido objeto de ataques desde distintos frentes, aunque insistió en que México no responde de la misma forma.

“Aquí sí hay una campaña orquestada desde muchos lugares en contra de nuestro gobierno, pero nosotros no acostumbramos a meternos con otros países”.

Con información de EFE