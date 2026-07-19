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¿Por Qué Javier Milei No Asistió a la Final del Mundial 2026 España vs Argentina?

Milei decidió quedarse en Argentina y explicó la razón por la que no viajará a Estados Unidos para la final del Mundia

Javier Milei, Presidente de Argentina. Foto: AFPJavier Milei, Presidente de Argentina. Foto: AFP

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¿Por qué el presidente argentino Javier Milei no asistirá a la final del Mundial 2026? Descubre la superstición y el trasfondo político detrás de su decisión.

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