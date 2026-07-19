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¿Llegará al Mundial 2030? Esta Es la Edad Que Tendrá Lionel Messi en la Próxima Copa del Mundo

Su edad ha abierto el debate sobre la posibilidad de verlo disputar un nuevo Mundial

Lionel Messi delantero de la Selección de Argentina. Foto: AFPLionel Messi delantero de la Selección de Argentina. Foto: AFP

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El Mundial 2030 marcará un siglo de historia. ¿Estará Messi en la cancha con 43 años? La decisión está en sus manos. Entérate de los detalles de su posible despedida.

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