¿Llegará al Mundial 2030? Esta Es la Edad Que Tendrá Lionel Messi en la Próxima Copa del Mundo

Tras la Copa del Mundo de 2026, una de las grandes incógnitas en el fútbol internacional será el futuro de Lionel Messi con la Selección de Argentina. La pregunta que muchos aficionados se hacen es si el capitán albiceleste podrá disputar el Mundial de 2030, edición que conmemorará el centenario del torneo y que tendrá partidos inaugurales en Uruguay, Paraguay y Argentina.

El delantero, nacido el 24 de junio de 1987 en Rosario, tendría 43 años cuando se dispute la Copa del Mundo de 2030, programada para junio y julio de ese año. Su edad ha abierto el debate sobre la posibilidad de verlo disputar un nuevo Mundial, considerando las exigencias físicas que implica competir al máximo nivel.

Lionel Messi, delantero de la Selección de Argentina. Foto: AFP

¿Tiene posibilidades de jugar el Mundial de 2030?

La posibilidad de que Messi forme parte de la convocatoria argentina dependerá, principalmente, de su estado físico y de su rendimiento en los próximos años. A lo largo de su carrera, el futbolista ha evitado confirmar si ese torneo será el último objetivo con la selección o si pondrá fin a su etapa internacional antes de esa fecha.

En distintas entrevistas, el campeón del mundo ha señalado que tomará la decisión año con año, de acuerdo con sus sensaciones dentro del campo y su condición física, sin establecer una fecha para su retiro con la Albiceleste.

Históricamente, son muy pocos los jugadores de campo que han disputado una Copa del Mundo después de los 40 años. La mayoría de los casos corresponden a porteros o defensores, posiciones que suelen permitir una mayor longevidad deportiva.

La edición de 2030 tendrá un significado especial para Argentina y Sudamérica. Como parte de la conmemoración por el centenario del Mundial, los primeros encuentros se jugarán en Uruguay, Paraguay y Argentina, antes de que el resto del torneo continúe en las sedes principales.

Ese contexto ha alimentado las especulaciones sobre una posible despedida de Messi con la selección frente a la afición argentina. Sin embargo, por ahora no existe una confirmación sobre su participación y todo dependerá de su evolución deportiva durante los próximos cuatro años.

Con información de AFP, AP y EFE