Futbol

Lionel Scaloni Rompe en Llanto y Pone en Duda su Futuro con Argentina Tras Perder la Final

El entrenador dejó abierta la posibilidad de dejar el cargo tras finalizar su contrato en diciembre

Técnico de Argentina Lionel Scaloni. Foto: APTécnico de Argentina Lionel Scaloni. Foto: AP
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