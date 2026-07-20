Lionel Scaloni Rompe en Llanto y Pone en Duda su Futuro con Argentina Tras Perder la Final

El técnico de Argentina Lionel Scaloni rompió en llanto, lo que le impidió concluir la conferencia de prensa posterior a la final del domingo, en la que su equipo sufrió una derrota 1-0 ante España y no pudo revalidar el título del Mundial.

Y en medio de la tristeza por el revés, el estratega argentino puso en duda su continuidad al frente de la Albiceleste.

“Hasta diciembre estoy acá, después va a ser complicado”, dijo Scaloni durante una entrevista en la zona mixta, en la que explicó que su contrato termina con este año. “También es justo que se pueda cambiar. Hasta diciembre y después seguramente corte. Es justo”.

En la conferencia de prensa no sólo se le preguntó sobre su futuro, sino sobre el de Messi, ante la posibilidad de que la final haya sido el último encuentro del astro con la Albiceleste.

“No he hablado con él”, respondió, antes de hablar sobre su propio futuro. “Hemos intentando hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico y los jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo”.

Fue entonces cuando la voz se le cortó por el llanto, al hablar que su experiencia al frente de Argentina. “A ver si paro”, dijo cuando comenzó a sollozar.

“En mi vida pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en este lugar. Entonces, para seguir se necesitan un montón de cosas, volver a resetearse y volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar.”, manifestó “Y me duele, me duele en el alma. Lo siento”.

Cortó así una larga cadena de frustraciones del equipo, la cual había derivado incluso en que Messi renunciara fugazmente en 2016 a seguir formando parte de la Albiceleste.

“Hemos intentando hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico y los jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo”, dijo Scaloni sobre la posible permanencia. "Este lugar es maravilloso”.

Con información de AP